Кто будет выше в таблице, если «Локомотив» и «Спартак» наберут одинаковое количество очков

Читаем регламент, распределяем медали и места в еврокубках, а также определяем за кого Федуну болеть в финале Кубка России. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в матче 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» - «Локомотив» будет болеть за питерскую команду. Ведь если «Локо» потеряет очки, то «Спартак» получит шанс обогнать железнодорожников в борьбе за 2-е место. Но что будет, если «Спартак» и «Локомотив» наберут одинаковое количество очков? Кто окажется выше в турнирной таблице? И вообще какое это имеет значение с точки зрения распределения мест в еврокубках? «КП» изучает регламенты.

При равенстве очков «Локо» будет выше «Спартака»

Как распределяются места при равном количестве очков. На это отвечает официальный сайт РПЛ.

Он сообщает: в случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и

пропущенных мячей, число забитых мячей);

- по наибольшему числу побед во всех матчах;

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

В случае равенства очков «Спартака» и «Локомотива» вступает в силу первый пункт – личные встречи. Тут у команды Николича преимущество – в первом круге она проиграла красно-белым 1:2, зато во втором выиграла – 2:0. Этот лишний гол и решает все в пользу «Локо».

А что будет, если одинаковое количество очков наберут «Зенит» и «Локомотив»?

Здесь все немного сложнее. Все зависит от очного матча «Зенита» и «Локо». Напомним, что в первом круге они сыграли вничью 0:0.

Более-менее реальные шансы догнать питерский клуб у команды Николича появятся лишь в том случае, если они обыграют лидеров в Санкт-Петербурге. А если потом «Зенит» опять допустит осечку, а его преследователи будут побеждать, то обе команды наберут равное количество очков. И тогда «Локо» будет выше. Как раз за счет той самой гипотетической победы в Санкт-Петербурге.

Теоретически возможен вариант, при котором и ничья в матче «Зенит» - «Локомотив» может привести к равенству очков. Это случится при том, если «Зенит» проиграет два оставшихся матча - «Уфе» и «Тамбову». Но это совсем из разряда фантастики. Тогда «Локомотив» тоже опередит «Зенит» за счет большего количеств побед.

За какие места в еврокубках спорят команды

В последних турах «Спартак» «Локомотив» и «Зенит» делят не только «бронзу», «серебро» и «золото». Они решают и то, кто в каком еврокубке будет играть. Кому в Лигу чемпионов, кому в Лигу Европы, а кому и в Лигу Конференций – тот самый турнир, который УЕФА придумал для не самых сильных клубов.

По итогам российского сезона места в еврокубках распределяются так:

1-е место (на данный момент «Зенит») – Лига чемпионов (групповой этап)

2-е место (на данный момент «Локомотив») – Лига чемпионов (3-й квалификационный раунд)

3-е место (на данный момент «Спартак») – Лига конференций (3-й квалификационный раунд)

4-е место (на данный момент «Рубин») – Лига конференций (2-й квалификационный раунд)

Обладатель Кубка России (в финале играют «Локомотив» - «Крылья Советов») – Лига Европы (групповой этап)

За кого должен болеть Федун в финале Кубка России?

Но здесь есть один нюанс. «Локомотив» продолжает борьбу не только за медали РПЛ, но и за Кубок России. А что будет, если команда Николича возьмет и «серебро» и кубковый трофей? Тогда она будет выступать в более престижной Лиге чемпионов. Но кто тогда выходит в Лигу Европы? «Крылья Советов», как финалист Кубка, или 3-е место РПЛ?

В самой Премьер-лиге нам подтвердили, что в Лиге Европы тогда сыграет бронзовый призер чемпионата России. Сейчас третьим идет «Спартак». А это значит, что Леонид Федун в финале Кубка России должен болеть за «Локомотив». Тогда его клуб, если финиширует третьим, сыграет в более привычной и статусной Лиге Европы, а не в непонятной пока Лиге конференций.

Так же за «Локомотив» в Кубке должны болеть все те клубы, что борются за 5-е место в чемпионате России. И пожалуй никогда еще у железнодорожников не было столько болельщиков.

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