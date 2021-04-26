Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 апреля 2021 18:59

Эдуард Бояков: «Говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на должность худрука, преждевременно»

Министерство культуры РФ изменило устав МХАТа им.Горького
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Теперь руководить театром будут директор и президент. А худрук будет заниматься творческими вопросами. По новому уставу его назначает директор по согласованию с министерством. На сегодняшний день врио директора - Олег Михайлов, президент - народная артистка СССР Татьяна Доронина.

А худруком с декабря 2018 года является Эдуард Бояков. Ранее по уставу МХАТа руководил театром именно он. Но проверка минкульта выявила в театре серьезные нарушения в использовании федерального имущества, гранта президента, расходовании средств на зарплаты, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ... Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру.

Министерство культуры поручило Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Чтобы в дальнейшем исключить подобные нарушения, минкульт решил изменить устав МХАТа. Эдуард Бояков остается на своей должности, однако в соответствии с изменениями в уставе, худрука принимает на работу директор по согласованию с министерством. Бояков теперь сможет заниматься исключительно творчеством. Финансово-хозяйственные и организационные вопросы - зона ответственности и.о. директора Олега Михайлова.

- Это абсолютная рабочая ситуация, которую мы обсуждали много месяцев с Министерством культуры. Это нормальная, здоровая ситуация. У нас хороший контакт с нашим директором Олегом Михайловым, - сообщил «КП» Эдуард Бояков. - Именно театр предложил его кандидатуру. Я совершенно не расстроен изменением устава МХАТ им.Горького. Почему некоторые СМИ делают из этого дешевую новость, что якобы Боякова сняли и вернули Доронину, я не знаю. Наоборот, я получил заверения от министерства, что на меня рассчитывают как на худрука. Татьяна Доронина и раньше была президентом, на эту должность ее назначил минкульт в 2018 году. В отношении нее вообще ничего не поменялось.

Татьяна Доронина.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При этом звучит некрасивая интонация в некоторых заголовках. Это очевидная компания против нас. Она искусственно раздувается. Наши успехи многих раздражают. Мы продолжаем работать, у нас невероятное количество премьер. Что же касается так называемых нарушений и проверок Генпрокуратуры, уже дважды мы получали документ из прокураторы, где говорилось, что нет основании даже для административных взысканий. Я очень надеюсь, что новая схема руководства театром будет позитивной.

- Вы общаетесь с Татьяной Дорониной?

- Мы регулярно пишем Татьяне Васильевне записки, сообщаем о наших премьерах. Держим ее в курсе. Она в театре не появляется, ссылается на проблемы со здоровьем. Она не видела ни одной нашей премьеры. Мы готовы встретить с ней в любой момент. Но говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на прежнюю должность, мягко говоря, преждевременно. Татьяна Васильевна как была президентом театра, так им и остается, ни на какую другую должность ее не назначили. Просто подготовили новую редакцию устава и мне предложили заключить новый пятилетний контракт.

КультураКультура: театр