Эдуард Бояков: «Говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на должность худрука, преждевременно»

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Теперь руководить театром будут директор и президент. А худрук будет заниматься творческими вопросами. По новому уставу его назначает директор по согласованию с министерством. На сегодняшний день врио директора - Олег Михайлов, президент - народная артистка СССР Татьяна Доронина.

А худруком с декабря 2018 года является Эдуард Бояков. Ранее по уставу МХАТа руководил театром именно он. Но проверка минкульта выявила в театре серьезные нарушения в использовании федерального имущества, гранта президента, расходовании средств на зарплаты, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ... Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру.

Министерство культуры поручило Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Чтобы в дальнейшем исключить подобные нарушения, минкульт решил изменить устав МХАТа. Эдуард Бояков остается на своей должности, однако в соответствии с изменениями в уставе, худрука принимает на работу директор по согласованию с министерством. Бояков теперь сможет заниматься исключительно творчеством. Финансово-хозяйственные и организационные вопросы - зона ответственности и.о. директора Олега Михайлова.

- Это абсолютная рабочая ситуация, которую мы обсуждали много месяцев с Министерством культуры. Это нормальная, здоровая ситуация. У нас хороший контакт с нашим директором Олегом Михайловым, - сообщил «КП» Эдуард Бояков. - Именно театр предложил его кандидатуру. Я совершенно не расстроен изменением устава МХАТ им.Горького. Почему некоторые СМИ делают из этого дешевую новость, что якобы Боякова сняли и вернули Доронину, я не знаю. Наоборот, я получил заверения от министерства, что на меня рассчитывают как на худрука. Татьяна Доронина и раньше была президентом, на эту должность ее назначил минкульт в 2018 году. В отношении нее вообще ничего не поменялось.

Татьяна Доронина. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При этом звучит некрасивая интонация в некоторых заголовках. Это очевидная компания против нас. Она искусственно раздувается. Наши успехи многих раздражают. Мы продолжаем работать, у нас невероятное количество премьер. Что же касается так называемых нарушений и проверок Генпрокуратуры, уже дважды мы получали документ из прокураторы, где говорилось, что нет основании даже для административных взысканий. Я очень надеюсь, что новая схема руководства театром будет позитивной.

- Вы общаетесь с Татьяной Дорониной?

- Мы регулярно пишем Татьяне Васильевне записки, сообщаем о наших премьерах. Держим ее в курсе. Она в театре не появляется, ссылается на проблемы со здоровьем. Она не видела ни одной нашей премьеры. Мы готовы встретить с ней в любой момент. Но говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на прежнюю должность, мягко говоря, преждевременно. Татьяна Васильевна как была президентом театра, так им и остается, ни на какую другую должность ее не назначили. Просто подготовили новую редакцию устава и мне предложили заключить новый пятилетний контракт.