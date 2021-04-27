«День карьеры-2021»: химики наше всё!

На мероприятии «Фармасинтез» презентовал возможности 5 фармацевтических заводов, расположенных от северо-западных границ Российской Федерации до Дальнего Востока. Наибольший интерес аудитории вызвал завод по производству фармацевтических субстанций в Братске. Студентам были представлены видеофильм и презентация о компании «Фармасинтез», показаны кадры с производства фармацевтических субстанций и проведены мини-викторина на знание оборудования производства АФС и мастер-классы по переодеванию в спецодежду, предназначенную для работы в стерильных помещениях. Все участники интерактивной игры и викторины получили призы от компании.

Также «Фармасинтез» учредил несколько номинаций в первой Всероссийской студенческой олимпиаде по Общей химической технологии. Награждение победителей состоялось в рамках «Дня карьеры». Ими стали сибиряки, попавшие в первую десятку участников Олимпиады: Сладков Денис из ТПУ (5 место) и Исаева Елизавета из ИрНИТУ (8 место). Они получили ценные призы от компании.

По итогам мероприятия десятки студентов 3-4 курса РХТУ подали заявки на стажировку, а будущие выпускники заполнили анкеты соискателей в ГК «Фармасинтез». Всего «День карьеры» в РХТУ посетили более 3,5 тысяч человек.

«Такие мероприятия как "День карьеры" очень важны как для студента, так и для работодателя. РХТУ им. Д.И. Менделеева является для нас стратегическим вузом. Здесь готовят специалистов высокого уровня. Мы уверены в том, что симбиоз «Фармасинтез» и выпускников РХТУ будет продуктивным: компания сможет поделиться опытом, который мы накопили более чем за 20 лет, а молодые специалисты смогут привнести в наш коллектив новые научные идеи. Мы готовы принять эти идеи и помочь их реализовать.» - сообщила Наталья Малых, Вице-президент по качеству и регуляторным вопросам «Фармасинтез», на пресс - конференции Россия-24 в этот день.