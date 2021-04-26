Склонял к интиму: Ани Лорак намекнула на причину расставания с продюсером Константином Меладзе

Ани Лорак в телешоу "Судьба человека". Фото: YouTube

От девочки из детского дома в украинской провинции до настоящей дивы отечественного шоу-бизнеса Ани Лорак прошла огромный путь, наполненный не только овациями и светом софитов, но и горькими разочарованиями. О своих испытаниях в личной жизни и карьере звезда решила публично рассказать в программе «Судьба человека». В интервью Борису Корчевникову Лорак призналась, что ее путь на сцене мог быть менее тернистым, согласись она играть по правилам шоу-бизнеса и, в частности, встречаться с продюсерами не в музыкальной студии, а собственной спальне.

В 2007 году, будучи совсем молодой артисткой, Ани получила предложение от отца-основателя «ВИА Гры» Константина Меладзе. Начиналось все более, чем удачно: песня «Верни мою любовь», написанная им для исполнения Ани Лорак, стала хитом. Однако, затем 44-летний продюсер потребовал от 29-летней Ани заплатить по счетам...

- Думаю, Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но ещё с интерната я была девочкой со своими понятиями и достоинством. Поэтому тот путь развития, который предлагал Костя, мне не подошёл, - призналась звезда Корчевникову, не вдаваясь в подробности. - После этого в какой-то момент он мне сказал: «Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна развиваться сама». И больше просто не брал трубку телефона, а всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия.

Константин Меладзе в 2007 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Евгений Гладин

- О каких условиях вы говорите? Это лежит в личной плоскости? - подбирая слова, осторожно спросил ведущий.

- Да, это личная плоскость. Мы ведь взрослые люди и все понимаем, - ответила певица, недвусмысленно намекая на интимные отношения. - В такой момент ты спрашиваешь себя: «На что ты готов пойти в жизни ради популярности и славы?». Остальные его артисты были на это готовы, а я нет.

- Вы не захотели разрушать семью (Меладзе тогда жил в первом браке с Яной Сумм. - Ред.), или у вас не было ответного чувства? - уточнил Борис Корчевников.

- Нет, дело было в другом. Мне словно сказали: «Добро пожаловать в шоу-бизнес». Но я никакого отношения к этому не хотела иметь. Я артист, - категорично заявила Лорак.

Эти откровения произвели эффект разорвавшейся бомбы, ведь грязных домогательств от интеллигентного и талантливого Константина Меладзе никто не ожидал. «Теперь понятно, как проводились кастинги в «ВИА Гру», - пишут возмущённые пользователи соцсетей. - «Похоже, Костя Меладзе таким образом собеседовал всех солисток, кроме, конечно, Альбины Джанабаевой, которая крутила роман с его братом».

Альбина Джанабаева на пресс-конференции группы "ВИА Гра", 2006 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев

Напомним, в 2004 году, когда в женском трио появилась Джанабаева, поклонники «ВИА Гры» долго не могли понять, как такую неформатную участницу взяли в солистки. В отличие от других девушек, Альбина не отличалась «фирменной» ярко выраженной сексуальностью. И лишь спустя несколько лет стало известно, что бэк-вокалистка брата Константина Меладзе пришла в коллектив благодаря протекции: Джанабева была любовницей женатого артиста и к моменту попадания в трио даже успела родить ему сына. Ради Альбины он бросил семью с тремя детьми, и теперь воспитывает троих детей уже от Джанабаевой.

Константин Меладзе ушёл из семьи в 2013-м, а спустя два года женился на экс-участнице «ВИА Гры» Вере Брежневой, с которой, по слухам, состоял в отношениях с 2005 года.