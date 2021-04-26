Что делать туристам, если Турцию не откроют после 1 июня

Оперштаб своей рекомендацией недвусмысленно намекает: скорее всего, и 1 июня Турцию вряд ли откроют для российских туристов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рекомендовала туроператорам не продавать путевки в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня.

Напомним: Россия закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией (точнее, с принадлежащим ей островом Занзибар, ставшим в последнее время одним из самых популярных у россиян курортов) с 15 апреля до 1 июня. Самолеты туда не летают, за исключением двух рейсов в неделе на маршруте Москва – Стамбул и вывозных рейсов. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

Теперь же Оперштаб своей рекомендацией недвусмысленно намекает: скорее всего, и 1 июня Турцию вряд ли откроют для российских туристов. Обстановка в Турции и Танзании остается сложной, заявила Татьяна Голикова в понедельник, 26 апреля.

- Я бы обратилась к туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня 2021 года в эти две страны пока не реализовывались. До тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств с целью проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными, - цитата из речи Голиковой.

Да, рекомендация – не закон, но к ней явно прислушаются и туроператоры (потому что отлично понимают: если Турцию действительно не откроют после 1 июня, то им же в очередной раз придется переносить поездки или возвращать за них деньги), и отпускники. Как им реагировать на новости из Оперштаба? Зависит от ситуации.

ЕСЛИ УЖЕ КУПЛЕН ТУР В ТУРЦИЮ С ВЫЛЕТОМ ПОСЛЕ 1 ИЮНЯ

В июне собираются улететь в Анталью и на другие турецкие курорты 338 тысяч россиян – речь идет о тех, кто уже забронировал поездки и оплатил их полностью либо частично. И эти отпускники сейчас в самой сложной ситуации. Поменять Турцию на другое направление, в том числе на российские курорты, они не могут. Аннулировать тур без финансовых потерь – тоже.

Почему? Официально решение об ограничении авиасообщения действует до 1 июня. И всем, у кого вылет до этой даты, туроператоры предлагают взамен другие варианты: чаще всего Грецию, Кубу, Россию. Либо перенос дат на осень или на 2022 год. И на возврат денег можно рассчитывать, хотя это дольше и сложнее. Но для тех, чьи даты вылета не попадают под действующие сейчас ограничения, никаких поблажек и особых условий нет. Туры с вылетом после с 1 июня туроператоры аннулируют и перебронируют на общих основаниях. Хочешь отказаться? Туроператор взыщет так называемые фактически понесенные расходы.

Остается ждать официального решения: либо о продлении ограничений (и тогда переносить либо аннулировать), либо об открытии Турции (и тогда лететь в отпуск). Но ситуации бывают разные. У кого-то график отпусков составляется заранее, и даты уже не поменять – а остаться без моря в последний момент будет обидно. Особенно же обидно тем, кто переносит отпуск в Турции уже не в первый раз: с июня 2020-го на июнь 2021-го, например. А теперь снова все под вопросом.

Полезно связаться с турагентом либо туроператором, обсудить все варианты. Возможно, есть смысл согласиться на какие-то финансовые потери, если они не глобальны, либо на доплаты – если неопределенность в итоге может обойтись дороже, даже психологически.

ЕСЛИ ТОЛЬКО СОБИРАЛИСЬ КУПИТЬ ТУР ИЛИ АВИАБИЛЕТЫ

Лучше подождать и не рисковать деньгами – никаких гарантий, что уже 1 июня можно будет улететь в Турцию, сейчас нет. Скорее наоборот.

Но тут же возникает вопрос: а куда? Где отдыхать? Да, есть российские курорты на Черном море. В июне за отдых в Краснодарском крае и Крыму (как и в других регионах страны) можно даже получить кэшбэк. Но вот отелей “Все включено”, сравнимых по уровню сервиса и соотношению цены и качества с турецкими, на наших югах объективно не хватает. А многие отпускники выбирали Анталью и Фетхие именно ради отдыха в таких отелях.

Открытые для россиян страны, куда сейчас есть прямые рейсы: ОАЭ, Греция (массовый перезапуск туризма намечен на 14 мая), Египет (пока полеты разрешены лишь в Каир), Куба, Мальдивы, Сейшелы. Речь только о пляжных курортах, в принципе же стран больше. В общем, выбор небольшой. И везде дороже, чем в Турции.

Также есть страны, открывшие границы для российских туристов, но пока не имеющие прямого авиасообщения с Россией. Это Черногория (ПЦР не нужен, карантина нет), Хорватия, Тунис, Марокко, Болгария (с 1 мая), Кипр (до 10 мая локдаун), из более далеких – Мексика и Доминикана.

Проблема в том, как добраться. На рейсы через Стамбул приходилось 60% всех стыковочных перелетов из России. Сейчас такого варианта нет. Остается транзит через Белград (удобен для Хорватии и Черногории), Дубай, Сингапур (с ним авиасообщение есть, в сам Сингапур туристов не пускают, но для транзита использовать можно – на Мальдивы или Сейшелы, например), аэропорты Европы (в большинство стран с туристическими целями пока не попасть. Официально авиасообщение возобновлено с Германией, Франкфурт – крупный авиационный хаб). Но все это недешево и не очень удобно.