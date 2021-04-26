Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий. Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Этот турнир стал самым длинным в истории шахмат. Стартовал он в Екатеринбурге еще в марте прошлого года, но был прерван после первого круга из-за пандемии более чем на 12 месяцев.

Ян Непомнящий уходил на перерыв одним из лидеров, имея в своем активе 4,5 очка. И вот через год российский гроссмейстер подтвердил свой класс и досрочно выиграл турнир претендентов. Это стало известно после того, как сегодня в 13-м туре Непомнящий сыграл белыми фигурами вничью с Максимом Вашье-Лагравом, а его главный преследователь Аниш Гири черными уступил Александру Грищуку. Таким образом, перед последним туром Ян опережает Гири на одно очко. Но даже если в последней день Непомнящий проиграет, а Гири выиграет, и они сравняются по очкам, то наш шахматист все равно окажется выше по личным встречам.

Таким образом, именно Ян Непомнящий теперь сразится за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карленом.

Напомним, что в 2016 году в чемпионском матче против Карлсена играл Сергей Карякин, но победить чемпиона мира не смог.

Положение в турнире претендентов после 13-го тура

1. Непомнящий – 8,5

2. Гири - 7.5

3-4. Вашье-Лаграв - 7

3-4. Каруана - 7

5. Грищук – 6,5

6-7. Дин Лижень - 5

6-7. Ван Хао - 5

8. Алексеенко - 4.