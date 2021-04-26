Недостаточно черный: «Оскар» упрекают в равнодушии к темнокожим актерам

Кинорежиссер Шака Кинг (в центре) на церемонии вручения Оскаров 2021. Фото: REUTERS

В ночь на понедельник прошла очередная церемония вручения премии «Оскар». И хотя обошлось без больших скандалов, американские СМИ недовольны: чернокожих обошли вниманием. На политкорректном языке киноакадемиков упрекают в недостаточной расовой инклюзивности.

- Этот «Оскар» был разнообразным, но не в той степени, как мог бы, - нашел оригинальную формулировку журнал Variety.

Видимо, таким — максимально политкорректным — образом журналисты пытались сказать, что среди обладателей золотых статуэток в этом году почти не было темнокожих.

- Прогнозисты всех мастей ставили на то, что афроамериканцы смогут получить все награды за лучшие роли первого и второго плана. Это было бы историческим событием, - пишет Variety.

В итоге темнокожим пришлось довольствоваться лишь наградой Дэниэла Калуя за роль второго плана в картине «Иуда и черный мессия».

Больше всего недовольства высказывается решением академиков о лучшей мужской роли первого плана. Многие были уверены, что ее вручат — пусть и посмертно — Чедвику Боузману. Он прославился ролью «Черной пантеры» в одноименном фильме по комиксам Marvel. Правда, номинировали его за работу в, положа руку на сердце, ничем не примечательной картине «Ма Рейни: Мать блюза». Боузман скончался в возрасте 43 лет от осложнений, вызванных раком толстой кишки.

Американские СМИ не стесняются самых громких слов, превознося талант афроамериканца.

- Боузман стал в Голливуде настоящим супергероем, - пишет издание USA Today. - Он сумел привить массам любовь к африканской культуре. У академии был шанс отметить его выдающиеся заслуги, но он был упущен.

Чедвик Боузман на церемонии вручения "Оскара" в 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возмущение только крепнет из-за того, что заветная статуэтка досталась белому актеру — Энтони Хопкинсу. 83-летней актер начинал карьеру, когда темнокожие могли появляться на киноэкранах разве что в роли бандита.

- Хопкинс даже не присутствовал на церемонии вручения «Оскара», - отмечает Hollywood Reporter. - А вот вдова Чедвика Боузмана была в зале и готовилась произнести речь.

Кстати, не обошлось и без обвинений в реверсивном расизме. Многим комментаторам в соцсетях не понравилось, что премию за лучший фильм и лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао, американский режиссер китайского происхождения, а статуэтка за лучшую женскую роль второго плана досталась кореянке Юн Е-Джон.

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