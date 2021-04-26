Гимнастка Светлана Хоркина: «За год пандемии выросли новые чемпионы»

Светлана Хоркина. Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

НОВАЯ ФОРМА

- Светлана, сейчас все обсуждают не только успех наших гимнастов в Базеле, но и новый закрытый костюм, в котором выступала на чемпионате Европы немецкая гимнастка Сара Восс. Она заявила, что, когда у нее началось половое созревание, выступать в открытом купальнике стало неудобно. Как вы к этому относитесь?

Немка Сара Восс стесняется выступать в открытом купальнике.

- Я смотрела на наших девочек, которые выступали в красивых купальниках, я их всех поздравляю, весь тренерский корпус вместе со специалистами, это удача, это победа, и очень надеюсь, что форму мы сохраним и победим на Олимпийских играх в таком же количестве и даже больше - медалях. А все остальное меня мало волнует. Гимнастика испокон веков, сколько я себя помню, была представлена в прекрасных костюмах, удобных, безопасных и мне приятно смотреть.

- Но ведь прецедент может привести к новым тенденциям, когда все гимнастки будут выступать полностью одетыми…

- Пусть нас касаются только те тенденции, которые будут направлены на популяризацию гимнастики, чтобы залы были заполнены до отказа, и наши спортсмены чувствовали максимальную поддержки зрительских трибун.

«А теперь – пахать, пахать…»

- Наши гимнасты на чемпионате Европы победили в командном зачете, а всего завоевали 5 золотых медалей. Но на Олимпиаде будут другие соперники…

- Я здесь соглашусь, что чемпионат Европы - это не Олимпийские игры и даже не чемпионат мира, но все же такое выступление нам придает уверенности в своих силах. Теперь можно продолжить подготовку к Играм с хорошим настроением и учетом тех недочетов, которые, наверняка были.

- А когда начнутся окончательные сборы перед Олимпиадой?

- Вот сейчас немножко, наверное, ребята передохнут и все, и снова в бой, и снова закроются на базе на Круглом озере и будут пахать, пахать, пахать..

- А кто наши главные соперники в Токио?

- У нас, у девочек, в первую очередь, это будут американки, сборная КНР. Не стоит сбрасывать со счета и хозяев, японцев. Ну и еще какая-то темная лошадка может появиться. Но вместе с тем очень хочу надеяться на то, что нашим девчонкам, кто уже выступал на Олимпийских играх, как Ангелина Мельникова, поможет и юное поколение.

- Получается, что этот пандемийный год, с одной стороны, как бы оттянул окончание карьеры у одних спортсменов, но с другой, появились новые имена.

- Совершенно верно. Многие не выдержали, терпежа, может, не хватило, но другим пандемия дала шанс, наверное, повзрослеть и встать в ряды команды. Как это сделала Виктория Листунова, которая только что стала абсолютной чемпионкой Европы. Живая кровь, молоденькая, она будет будоражить старенькую, будет подстегивать более опытных гимнасток не расслабляться.

15-летняя Виктория Листунова для многих неожиданно стала чемпионкой Европы в многоборье. Фото: GEORGIOS KEFALAS EPA/ТАСС

- Алия Мустафина не объявляла о завершении карьеры?

- Я пока не слышала. Может быть, и было что-то - не слышала пока.

- Ну, хорошо, будем тогда знакомиться с новыми девочками…

- Надо знакомиться, запоминать их и болеть за нашу команду. А те, кто что-то выдумывает - ну, пусть это будет их самое сложное упражнение, или элемент. А мы будем другим заниматься.

«Благодарна тренерам и спортсменам»

- Светлана, как прошел ваш ежегодный турнир на призы Светланы Хоркиной в Белгороде? В прошлом году он был смазан из-за пандемии…

- Да, в прошлом году мы провели его в усеченном составе, были только взрослые девочки, и юниоры - мастера спорта. В этом году он прошел в полном составе, наши регионы привезли огромное количество детей, чему я безумно рада. Конечно, пандемия прошлась по всем, и я безумно благодарна нашим специалистам и тренерам, всем тем, кто продолжал работать, в таких непростых условиях. И ребятам, которые не бросали тренировки и теперь показали отличный результат.

- А сколько лет вашему турниру?

- Мы проводим его с 1999 года, а сейчас он прошел уже в 22-й раз. Свернуть с пути мы не можем.

- Светлана, болеем за вас! А в вашем лице за всю нашу сборную, которую вы олицетворяете.

- Спасибо большое. Я сама очень переживаю. Я давно на пенсии, но, конечно, я хожу, болею за ребят, ругаю их, естественно, ну, в хорошем смысле слова, потому что хочу, чтобы они от этого были только лучше, сильнее, и чтобы не давали спокойствия никому в мировой гимнастике.

Результаты

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария) сборная России победила в общекомандном, завоевав пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.

Золото России принесли Никита Нагорный (многоборье и вольные), Давид Белявский (перекладина), Виктория Листунова (многоборье) и Ангелина Мельникова (брусья). Серебро завоевали Нагорный (конь, кольца), Белявский (многоборье и брусья), Мельникова (многоборье и вольные) и Владислава Уразова (брусья), бронзу – Мельникова (опорный прыжок).