Раскрыта главная интрига премии «МУЗ-ТВ»: новым ведущим шоу стал Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Больше месяца организаторы главного музыкального события года хранили интригу: из четырех ведущих были названы только три имени - Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева. В конце марта к этой троице пообещали добавить еще одну загадочную фигуру - некоего «мистера Икс» (а может, и «миссис»). И сегодня на гала-ужине премии это имя наконец прозвучало: четвертым ведущим стал Дмитрий Нагиев.

Сам актер на гала-ужине присутствовать не смог, но записал видеовизитку.

- Я слышал, что Саша Ревва в этом году остался один, без напарника. Придётся его спасать! Я стану четвёртым ведущим по списку и первым по рейтингу, - многообещающе заявил с экрана брутальный Нагиев.

Таким образом, из звездного списка исчезли Ольга Бузова и Максим Галкин: Бузову заменили блогершей Ивлеевой, а Галкина, - Нагиевым.

Любопытно, что для звезды «Дома-2», которую год назад включили в состав ведущих, это мероприятие должно было стать дебютным, но увы, из-за пандемии в 2020 году церемонию пришлось отменить. Тогда из-за Бузовой разгорелся нешуточный скандал: ее организаторы позвали вместо ветерана премии Леры Кудрявцевой, которая с первых дней встречала гостей на красной дорожке. Саму Леру при этом предупредить забыли…

- Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос - а есть ли вообще дружба? - возмутилась изгнанная телеведущая, имея ввиду гендиректора канала Армана Давлетярова, и на эмоциях даже уволилась с «МУЗ-ТВ» после 20 лет сотрудничества. Впрочем, за год много чего произошло, и теперь даже Давлетяров трудится на новом месте. На посту гендира его сменил Захар Бабин.

КСТАТИ

В этом году «Премия МУЗ-ТВ 20/21» состоится 4 июня в «Мегаспорте» и пройдёт уже в 18 раз - получается, отметит совершеннолетие. А награждать звёзд впервые будут по итогам сразу двух лет.

Изменились и номинации: в этом году их станет меньше, а значит, конкуренция между артистами увеличится. В ближайшее время в каждой номинации составят шорт-лист - по 5-6 кандидатов, из которых зрители выберут одного-единственного путём голосования.