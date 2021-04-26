Елена Батурина: Письма пишут, а улицы Юрия Лужкова в Москве до сих пор нет

Елена Батурина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как мы уже рассказывали, группа депутатов Госдумы направила мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой назвать площадь или улицу в столице в честь бывшего главы города Юрия Лужкова. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн у себя в Telegram канале.

По словам Хинштейна, письмо, кроме него, в частности, подписали лидеры КПРФ - Геннадий Зюганов, «Справедливой России» - Сергей Миронов, думской фракции "Единой России" - Сергей Неверов и другие, всего более 30 человек.

Мы обсудили эту новость с Еленой Батуриной...

- ...Елена Николаевна, вы, наверное, уже в курсе, что есть такое обращение депутатов?

- Да, я слышала, и официальный ответ пресс-служба уже опубликовала.

- А вы лично как…

- И лично тоже, все, ответ, Саш, уже дан. (В целом - позитивный. - А.Г.)

- А еще вот была на днях информация по поводу Севастополя, что там будет мемориальная доска установлена, посвящённая Юрию Михайловичу… вот можете как-то…

- Ну, насколько я знаю, есть решение администрации президента - на здание дома Москвы будет мемориальная доска, и сейчас там идет работа.

- А как поживает хозяйство Юрия Михайловича под Калининградом?

- Это к сыну Юрия Михайловича обратитесь, он занимается этим хозяйством. (Речь, видимо, об Александре, старшем сыне Лужкова. -А.Г.)

- Ой, ну, вы мне ничего не хотите, хотя бы два слова дайте для радио…

- Саш, я сейчас не очень свободна, честно говоря, вы уж извините, да.

- Из того, что вы мне сейчас сказали, я могу использовать?

- Пожалуйста, а вы считаете, я вам что-то сказала?

- Конечно. Но вы считаете, что мы не припозднились, мы вовремя - об увековечении памяти, - я имею в виду москвичей, власть…

- Это вопрос к москвичам и власти, мне кажется, но должна сказать, что обращение - с просьбой переименовать улицу (называет одну из улиц столицы. - А.Г.) мы отправляли год назад.

- Ну, лучше поздно, чем никогда.

- Наверное. Но еще решение не принято, так что ничего из «лучше поздно» еще нет вообще…

- Ну, если Зюганов и другие за Лужкова так высказались, я думаю, что мы скоро будем писать о том, что такая-то улица и такой-то дом…

- Дай Бог.

- Носят имя Юрия Лужкова. Ну, видите, вот что-то я от вас получил.

- Вы извините, я, правда, занята.

- Я понял. Я вам пришлю ссылочку.

- Да, хорошо. До свидания.