Больше не скрываются: Павел Прилучный и Мирослава Карпович наконец вышли в свет вместе

Павел Прилучный и Мирослава Карпович перед премьерой фильма "Девятаев". Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти год, сколько ходят слухи о романе артистов, они старательно скрываются от любопытных глаз. За все эти месяцы папарацци лишь пару раз удалось заснять парочку вместе: во время отпуска на море и выходящими с покупками из московского супермаркета. Свою личную жизнь ни свободная Мирослава, ни разведённый Павел, который ради новой пассии ушёл от жены Агаты Муцениеце, не комментируют. Однако, сегодня влюблённые наконец появились вместе, подтвердив свои отношения.

В карьере Павла Прилучного вот-вот наступит звёздный час: 29 апреля на экраны выходит исторический боевик «Девятаев», где актер сыграл главную роль, которая разительно отличается от всех его предыдущих. Чтобы перевоплотиться в героя-лётчика, совершившего дерзкий побег из фашистского плена, Прилучный изучил массу документальных материалов и даже похудел на 20 килограммов. До большой премьеры в кинотеатрах Павел вместе со съёмочной группой успел проехать по городам России, представляя фильм. А сегодня, 26 апреля, артист презентовал ленту в столичном кинотеатре «Поклонка».

Поддержать любимого пришла и Мирослава Карпович. Актриса не светилась на красной дорожке и держалась в стороне от прессы, однако, «Комсомолке» удалось заснять их с Прилучным. Пара приехала вместе. В босоножках и белом летнем платье тоненькая Мирослава смотрелась не по погоде раздетой. Ее бойфренд, облачённый во все чёрное, выглядел строго и невозмутимо, стараясь не проявлять эмоций на публике, однако держался рядом.

Мирослава Карпович Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, первые слухи о романе Прилучного и Карпович появились в 2020 году, вскоре после развода Павла с Агатой Муцениеце. Тогда артисты были замечены на шопинге в компании друг друга, а затем на совместном отдыхе в Крыму, куда отправились вместе с детьми Прилучного: восьмилетним Тимофеем и пятилетней Мией. Между тем, бывшая жена актера не знала, что отпуск Павел планирует провести с новой возлюбленной: для неё эта новость оказалась неприятным сюрпризом.

Мирослава Карпович не светилась на красной дорожке и держалась в стороне от прессы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях Агата Муцениеце высказалась о романе экс-супруга. Актриса заявила, что в будущем точно не сойдется с Павлом и пожелала ему счастья.

Более того, по мнению Агаты, новая подруга может положительно повлиять на задиристого и грубого Прилучного.

- Горбатого, что исправит? Правильно - Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! - отметила Муцениеце. - Я не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду.