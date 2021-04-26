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Общество26 апреля 2021 22:16

Павел Пожигайло: Часть элит не понимают, что в какой-то момент остается выбор между плохим и очень плохим

ВГТРК показал многосерийный документальный филь митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок»
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Кадр из многосерийного фильма Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок».

Кадр из многосерийного фильма Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок».

Митрополит представил страшную картину столетней давности , когда потакание экстремистским наклонностям «прогрессивного общества», развернувшего настоящий террор против государства, привело к краху этого государства и к трагедиям в жизни миллионов жителей российской империи.

Люди оказались оторваны от привычного уклада жизни, от работы, даже от своих семей.

Какие уроки из этого фильма мы должны вынести? С таким вопросом «КП» обратилась к члену Общественной палаты, заместителю председателя комиссии по демографии, защите семьи детей и традиционных ценностей Павлу Пожигайло.

- Вопросы в фильме митрополита Тихона о крушении монархии и предательстве элит актуальны, увы, и сегодня —как вы полагаете? Ситуации схожи?

- Митрополит проводит правильные параллели. Но не выходит за рамки того, что было 100 лет назад. Это, в некотором смысле, предопределенность, в развитии общества — не только российского. Как в и в декабрьском восстании 1825-го — попытка вырваться в некое поле свободы. Констатировалось, что «общество жило в состоянии несвободы». В 19-м веке было народничество — многие высокопоставленные люди ходили в народ.

- Были идеалистические представления о том, как общество должно быть устроено?

- Именно так. Это всегда попытки построить утопию. Но жанр любой утопии - он сопровождается кровавым переходом. Ну, не бывает бескровных историй в таких случаях. У нас это проявилось в полной мере. Достоевский в «Преступлении и наказании» исследовал именно этот вопрос. Во всех своих произведениях он рисовал образ грядущего антихриста. Раскольников принес жертву богу, которую бог не принял. Это было пророчество убийства Николая Второго и всего того, что произошло с нами через 30-40 лет после Достоевского.

- Деградация общества в околореволюционные годы происходит обязательно?

- Конечно. И еще, есть формула что долгое отсутствие войны превращает мужчину в женщину.

- Но Россия веками не выходила из войн...

- Но, к счастью таких войн, как Великая Отечественная, нет уже восьмой десяток лет. Но что касается демографической ситуации через 20-30 лет мы лишимся 10-20 миллионов человек. И речь не только о том, о чем говорил владыка Тихон — о том, что элитарный класс становится недоволен положением дел в стране. Как им кажется, узурпацией власти. И они начинают искать легкие пути. «Борьба с коррупцией», «ориентация на запад». Но тут выбор между плохим и очень плохим. И люди не готовы это понять, думают, есть третий вариант.

- Мало кто в нынешнем поколении знают подробности событий 1917 и, главное, что им предшествовало.

- Но зато знают зарубежную историю и активно учат английский язык. Из системы образование было вытеснено нужное знание, и формирование патриотизма.

- Страшный деструктив, возникший при падении монархии, сегодня никого не пугает — крах экономики, безработица, массовая беспризорность, голод...

- Все в нынешней школе проходят очень клипово. Молодые не представляют, чем может обернуться распад страны, установление «тотальной демократии» и свободы. Безусловно, Россию растащат по частям. За «свобдой» стоит то, что происходит с несчастной Украиной сегодня.

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