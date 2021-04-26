Елена Шмелева: «Президент предложил комплексный подход к поддержке региональных вузов»

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, член федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Елена Шмелева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вчерашнем послании президента Федеральному собранию было перечислено множество мер поддержки россиян: от строительства новых дорог до материальной помощи в оплате летнего отдыха детей. Не мудрено, что самые яркие нововведения затмили другие. И они, может, звучат не столь многообещающе, но на самом деле призваны многое изменить в стране.

В частности, эксперты обращают внимание на комплексный подход к поддержке региональных вузов.

- Это напрямую связано с региональной экономикой. Каждый регион сможет выбрать для себя приоритетные сферы, которые будет развивать. А чтобы та или иная отрасль были успешны, в первую очередь нужны люди, которые будут в ней трудиться, - рассуждает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, член федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Елена Шмелева. - Очень важно, что теперь на федеральном уровне готовы поддержать приоритеты, выбранные тем или иным регионом. Система подготовки кадров будет выстраиваться таким образом, чтобы удовлетворить потребности субъектов федерации.

Кроме того, по словам Шмелевой, новый формат системы подготовки кадров отлично ложится в ряд других мер, направленных на поддержку семей с детьми и тех, кто только готовится к появлению потомства.

- Такой системный подход позволит нашим людям видеть перспективы для своих детей и планировать будущее, - уверена Елена Шмелева.

По ее мнению, послание президента не только подняло настроение миллионам россиян, которые получат новые выплаты от государства, но и стало серьезным импульсом для глав регионов, которые получили конкретные инструменты для развития вверенных им территорий.