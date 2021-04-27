«Дорого, мало, неэффективно»: Счетная палата опубликовала отчет о поддержке малого бизнеса в России

У входа в здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Счетная палата оценила деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Проверка заняла больше года. И хотя формально этот институт развития свои планы выполнил и даже перевыполнил, аудиторы считают, что в реальности эффективность его работы очень низкая. «Комсомолка» первой узнала, что именно не понравилось Счетной палате.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

Большинство претензий Счетной палаты по любым проверкам, как правило, связаны с юридическими нюансами. Например, когда внутренние документы не соответствуют каким-нибудь федеральным программам или стратегиям. Некоторые из таких претензий – по сути, придирки по мелочам. Но есть и существенные вещи. К примеру, за пять лет работы Корпорации МСП ее органы управления так и не утвердили долгосрочную программу развития. Есть только годовые и трехлетние планы.

- Это не позволяет в полной мере обеспечить заинтересованность корпорации в реализации стратегических целей и задач Российской Федерации, - говорится в отчете Счетной палаты.

Да и те цели, которые преследовали в корпорации, отражают скорее процесс работы, а не желаемые результаты.

- Это не позволяет оценить эффективность мер поддержки для конечных пользователей в виде влияния на показатели деловой активности субъектов МСП: выручку, налоговые отчисления, масштабы сектора МСП и количество занятых в нем лиц, - говорится в отчете Счетной палаты.

ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛ ЛИШЬ КАЖДЫЙ ДВУХСОТЫЙ

Корпорация МСП – по сути, главный институт развития, который должен помогать малому и среднему бизнесу. Капитал превышает 100 млрд рублей. Как выяснили в Счетной палате, за пять лет работы корпорация выдала около 52 тысяч независимых гарантий и поручительств более чем 34 тысячам субъектов МСП. Общий объем финансовой поддержки составил 1,4 трлн рублей. Вроде много, но в относительных величинах поддержку получили всего 0,5% от всех малых и средних предприятий (всего их около 6 млн).

Таким образом, несмотря на амбициозные цели, корпорация не может оказывать существенного влияния на развитие малого и среднего бизнеса в стране, делают вывод в Счетной палате. Как в таких условиях выполнять цель нацпроекта увеличить долю малого бизнеса в ВВП к 2024 году в полтора раза (до 32,5%), очень большой вопрос. Тем более что зачастую помогали не тем, кому нужно.

- В ходе выборочной проверки установлено, что гарантии и поручительства на сумму 3,6 млрд рублей предоставлены Корпорацией субъектам МСП, обладающим правом на государственную поддержку, но в то же время представляющим интересы крупного бизнеса, - выяснили в Счетной палате.

Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ – НИКТО НЕ ПОХВАЛИТ

Примечательно, что все свои внутренние планы работники корпорации стабильно перевыполняли. Причем так, что достигали нужных показателей буквально за пару месяцев. Это вам не пятилетка за три года.

- Практически по всем индикаторам указанных программ наблюдалось перевыполнение плановых значений (во многих случаях – значительное: от 534 до 9185 %), что влечет риски некорректной оценки эффективности управления корпорацией, основанной на указанных индикаторах, - считают аудиторы.

Примечательно, что об этом постоянно говорил один из членов совета директоров корпорации. Но планы так никто и не корректировал. Видимо, потому, что их так приятно и выгодно перевыполнять.

ЗАРПЛАТЫ – В РАЗЫ ВЫШЕ РЫНОЧНЫХ

Каждый год корпорация тратила на административные расходы около 4 млрд рублей. В их структуре основной объем (более 90 %) составили расходы на содержание персонала и социальные выплаты. Доходы сотрудников корпорации оказались сильно выше аналогичных даже в коммерческом секторе.

- Среднемесячная заработная плата сотрудников корпорации в проверяемом периоде (2018 – 2019 годы и девять месяцев 2020 года) составила около 0,6 млн рублей, - выяснили в Счетной палате.

Это зарплаты с учетом членов правления корпорации. Те, для сравнения, получали в среднем по 3 млн рублей каждый месяц. Но даже если убрать этих топ-менеджеров, доходы сотрудников все равно сильно выше рыночных (см. графику).

- Средняя месячная заработная плата работников корпорации без членов правления составила около 380 тысяч рублей, в два раза превысив среднюю заработную плату работников в сфере финансовой и страховой деятельности в целом по Москве, - подсчитали в ведомстве Алексея Кудрина.

ВЕРДИКТ - ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

В Счетной палате считают, что правительство должно провести проверку по каждому выявленному факту нарушения законодательства. И привлечь к ответственности должностных лиц. Правда, есть один нюанс. Главное ответственное лицо – руководитель корпорации Александр Браверман – ушел со своего поста в декабре прошлого года. Связано ли это с проверкой аудиторов, вопрос открытый. Новый руководитель обещает исправить все недочеты.

- В основу нашей стратегии развития будут заложены запросы предпринимателей. То есть речь идет о формировании экосистемы поддержки предпринимательской инициативы, - говорит Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

В планах и развитие нефинансовых сервисов, и наставничество, и акселерационные программы, и многое другое. Что мешало развивать все это раньше, очень большой вопрос. Куда все эти пять лет смотрело Минэкономразвития, еще один вопрос, на который мы вряд ли получим ответ. Разгребать накопившиеся проблемы будут в ВЭБ.РФ. Он недавно объединил под собой большинство институтов развития, в том числе и Корпорацию МСП.

- Необходимо создать новые механизмы управления организациями развития, устранить дублирование их функций, а также увязать цели деятельности организаций с целями национального развития. Именно от предпринимательской инициативы во многом зависит развитие экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, старт новых инвестиционных проектов, в конечном счете – доходы и качество жизни миллионов людей, - считает Марина Романова, главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Нужна независимая оценка эффективности институтов развития»

- Понятно, что решение в сфере контроля-надзора или фискальная новация (не важно, в плюс или минус для бизнеса) сильнее повлияют на субъекты МСП, чем деятельность самого успешного института развития. Но тем не менее показатели деловой активности субъектов МСП, позволяющие оценивать совокупный экономический эффект от реализации функций и задач корпорации, необходимы. Стоит перейти на публичную, независимую оценку эффективности. Впрочем, это касается большинства институтов развития. А с учетом прихода в корпорацию нового руководства можно подумать и о том, чтобы скорректировать принципы определения размера вознаграждения ее руководящего состава.