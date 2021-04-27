Поздравляют с пополнением: Леся Кафельникова больше не может скрывать беременность от экс-жениха Ходченковой

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Фото: Инстаграм.

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Возлюбленный дочери теннисиста часто летал к ней в Париж, где манекенщица до недавнего времени жила и работала. С декабря влюбленные улетели на зимовку на Бали, сняв красивую виллу на берегу океана. Именно тогда и поползли слухи о том, то Леся ждет ребенка. Мол, именно поэтому 22-летняя модель внезапно прервала карьеру и уединилась с отцом своего будущего малыша на индонезийском острове. Тем более, что в Инстаграм просочился снимок Кафельниковой с заметно округлившимся животом. После этого внимательные подписчики заметили, что Леся теперь предпочитает свободную одежду, словно желая скрыть фигуру, или же публикует в соцсети старые снимки.

Сама Алеся слухи о своем интересном положении не комментировала. Недавно она вернулась в Москву и пришла в компании Георгия Петришина на благотворительный вечер в поддержку фонда «Обнаженные сердца». Светский прием организовала супермодель Наталья Водянова.

Алеся пришла на прием Натальи Водяновой в необычном наряде. Фото: Инстаграм.

Алеся пришла на него в необычном наряде - просторном желтом платье Mary Katranzou, украшенном воланами и перьями. Объемный наряд совершенно скрыл фигуру Кафельниковой. Поклонники тут же принялись обсуждать необычный образ Алеси и поздравлять ее с пополнением. И хотя это платье было лотом для благотворительного аукциона, многие уверены, что Кафельниковой подобрали именно такой наряд, чтобы скрыть ее беременность.

Объемный наряд совершенно скрыл фигуру Кафельниковой. Фото: Инстаграм.

С 35-летним Георгием Петришиным Алесю познакомили общие друзья.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - рассказывала Кафельникова. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Многие уверены, что Кафельниковой подобрали именно такой наряд, чтобы скрыть ее беременность. Фото: Инстаграм.

Петришин быстро завоевал сердце дочери спортсмена: уже совсем скоро Алеся публично называла бойфренда в Инстаграме «Моя вселенная». Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Встречался мужчина и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.