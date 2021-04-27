Звезды на премьере фильма «Девятаев»: Прилучный появился с Карпович, а Олег Газманов - с красавицей-женой

Тимур Бекмамбетов и Александр Девятаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Военная драма «Девятаев» о подвиге легендарного советского летчика, совершившего самый дерзкий в истории побег из фашистского плена, на больших экранах страны выйдет в этот четверг, 29 апреля. А за три дня до большой премьеры в московском кинотеатре «Поклонка» состоялся светский показ, где картину представили режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, исполнитель главной роли Павел Прилучный и сын героя, консультант фильма Александр Девятаев.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный старались держаться подальше от камер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гости вечера - Гоша Куценко, Николай Расторгуев, Олег Газманов с женой Мариной, диджей Грув и Екатерина Мцитуридзе – позировали фотографам на фоне военной техники. И лишь Мирослава Карпович старательно избегала внимания прессы, чтобы не провоцировать досужие разговоры о романе с Прилучным, для которого в тот момент презентация ленты была куда важнее. Ведь такую серьезную роль актеру еще не приходилось играть.

Олег Газманов с женой Мариной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Диджей Грув и Екатерина Мцитуридзе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Прилучный и гости премьеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Михаил Девятаев - реальный человек, которого многие знали, и у которого до сих пор живы родственники. Мне никак нельзя было опозориться, - признался репортерам Павел Прилучный. - Поэтому пришлось всерьез подготовиться: много читать, изучать документальные хроники. А когда я познакомился с Александром Михайловичем, он описал какие-то бытовые мелочи, фразы отца, и мне сразу стало спокойнее. Образ сложился.

Чтобы войти в роль, Прилучному пришлось похудеть аж на 20 килограммов, ведь в немецком концлагере летчик был сильно изможден: его вес доходил до экстремальной отметки в 36 кг. И крупному артисту зритель попросту не поверил бы.

- Девятаев отличается от всех, кого я раньше играл. На съемках пришлось и мерзнуть, и худеть – на площадке постоянно дежурил диетолог. Конечно, в какие-то моменты меня потряхивало. Но я жил этим фильмом. Было огромная ответственность перед семьей Михаила Петровича, думал, лишь бы не посрамить, - вспомнил Павел Прилучный.

Гоша Куценко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, наследник прославленной фамилии уже успел посмотреть картину, и к облегчению съемочной группы, она ему понравилась.

- Сначала все казалось очень необычным, потому что у меня в голове было свое представление о фильме, своя последовательная нить, - рассказал Александр Девятаев. – Первые минуты я осторожно присматривался, а потом фильм меня забрал, поглотил, затронул мои чувства.

На премьере все желающие смогли попробовать фронтовую кашу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, изначально Павел Прилучный не должен был играть главную роль.

- Он пришел на пробы совсем другой роли – антагониста и друга детства главного героя. Но мы посмотрели, подумали и решили утвердить Павла на роль узника концлагеря. И не прогадали: он со своей задачей отлично справился, - похвалил актера Тимур Бекмамбетов.

Авторы проекта представили картину, над которой работали три года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, Прилучный исполнил саундтрек к фильму, а для международного формата песню записал лидер Rammstein Тилль Линдеман.

- Он сам позвонил мне, узнав, над каким проектом идет работа, и попросил исполнить заглавную песню - «Любимый город», сказал, что она ему очень близка. И, надо сказать, спел так глубоко и искренне, как я не слышал со времен Марка Бернеса, - добавил Бекмамбетов.

Станислав Дужников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не обошлось в военной драме и без спецэффектов.

- Почти 30 минут кинокартины действия происходят в небе. Традиционными способами и максимально достоверно это сделать просто невозможно. Но мы нашли решение, мы использовали компьютерную игру War Thunder - это симулятор реальной боевой техники, включая самолеты времен Второй мировой войны, - раскрыл секрет фильма продюсер картины Игорь Угольников.

В руках у сына легендарного летчика — выпуск «Комсомолки» от 7 февраля 1985 года с заметкой Василия Пескова о 40-й годовщине подвига. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Самый дерзкий побег в истории

Сюжет драмы, основанной на реальных событиях, разворачивается летом 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор: вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье - побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с ФАУ-2, «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Так Девятаев решается улететь - и совершить самый дерзкий побег в военной истории…