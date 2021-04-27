Советский офицер ВВС влюбился в рядового: Это еще одна бомба ММКФ — кажется, над Никитой Михалковым решили часто шутить

В фильме «Жар-птица» главные роли влюбленных в друг друга солдат сыграли украинец и англичанин Фото: кадр из фильма

Казалось бы, на ММКФ только сняли с проката гей-драму «Фанаты» про влюбленных друг в друга скинхедов-убийц, как новое свежее кино, исследующее тему однополой любви, появилось в программе.

Военная гей-мелодрама с чувственным названием «Жар-птица» (Firebird) про офицера и солдата советского армии — что может быть притягательнее для столичной публики (все что угодно - ред.)?

Фильм снял эстонский гомосексуал Петер Ребане. В главной роли — друг открытого гея Стивена Фрая, молодой английский актер Том Прайор («Кингсман: Секретная служба»). Неплохая подборка для фестиваля Никиты Михалкова, программным директором которого до сих пор остается Кирилл Разлогов, видимо, любитель тонкого троллинга.

В сюжете все банально и максимально пошло: рядовой Сергей (Том Прайор) влюбляется в мужественного лейтенанта Романа (украинский актер Олег Загородний). Дело происходит на авиабазе ВВС СССР во времена холодной войны. Оцените изящество — Сергей и Роман.

Формально в их отношениях поначалу присутствует и третий лишний — красивая девушка Луиза (звезда сериалов «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон» Диана Пожарская), но разве она может помешать урагану чувств бойцов советской армии?

Формально в их отношениях поначалу присутствует и третий лишний — красивая девушка Луиза Фото: кадр из фильма

На постере — все еще пошлее: красивый солдат в форме СА томно грустит, пока над ним падает сбитый самолет, а под ним — полыхает Кремль (почему?).

Постер фильма

Вместе влюбленные герои смотрят кино, купаются, целуются, занимаются любовью и, конечно, шифруются от КГБ, который «кое-что знает» про них. Как без этого? Да, у солдата — тяжелая служба, но особистов никто не отменял. Тут сценарий вполне достоверный. Кстати, как сейчас происходит в каждом втором фильме, «Жар-птица», само собой, «основана на реальных событиях». Соавтор сценария и исполнитель главной роли Том Прайор признался, что слышал такую историю про бойцов ВВС СССР от одного «финансиста из кино».

Это представление о советской действительности, как бы нам не казалось, не совсем свежее — в 2019 году вышел фильм Кантемира Балагова «Дылда», где в 1945 году в постблокадном Ленинграде живут две фронтовички-лесбиянки, предпочитающие беспорядочные половые отношения и, иногда, убийства детей. Фильм получил приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру в Каннах и выдвигался на «Оскар» от России. Балагова на западе считают чуть ли не самым одаренным молодым российским режиссером.

Разумеется, такой «продукт» отлично продается. Путь Андрея Звягинцева показал, что чем уродливее и чудовищнее выглядит Россия или СССР, тем больше призов получит фильм на любом фестивале. Примитивное мышление распределителей статуэток сформировало эту закономерность довольно давно. И с «Жар-птицей» тоже самое — авторы поместили героев не в американские или британские казармы, а на советскую авиабазу, ведь это очень интересно, необычно и достоверно. Картину уже утвердили для показа на лондонском ЛГБТ-кинофестивале BFI Flare: London LGBTIQ + Film Festival, где квиры всех стран с радостью объединятся и узнают, что за секс на самом деле был в СССР.

Разумеется, такой «продукт» отлично продается на международных фестивалях Фото: кадр из фильма

Только что этот фильм делает в программе «Русский стиль» ММКФ, руководит которым Никита Михалков? Кто так жестко пошутил над мастером в преддверии Пасхи?

— Как бы ни оправдывали авторы этого фильма, что это ново, что это подавление чувств и так далее, понятна сама тенденция, — считает народный артист России Николай Бурляев. — Я удивлен, и конечно, я уверен в том, что не ставили в известность президента фестиваля, уважаемого Никиту Сергеевича Михалкова, о том, что подобное происходит с отборочной кампанией. Потому что он не в силах вникать, он просто доверяет людям.