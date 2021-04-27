Хоккеисты сборной России выиграли первый матч на юношеском ЧМ по хоккею 2021 в США у американцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юношеская сборная России по хоккею в первой игре чемпионата мира 2021 победила США со счетом 7:6. По ходу поединка наши уступали на американском льду хозяевам разгромно - 1:5. Но все-таки одержали победу. Свой первый поединок на групповом этапе юниорского чемпионата мира по хоккею в городе Фриско, штат Техас, россияне провели просто по невероятному сценарию.

К 24-й минуте наши уступали со счетом 1:5 команде США. Причем, еще только в первом периоде наши пропустили трижды. У нас на 10-й минуте отличился Данила Юров. А у американцев отличились Райан Чесли (3), Дилан Дюк (6), Шон Бернс. А вот когда шайбы забросили Шон Беренс (17), Итан Страки (22), Саша Пастухов (25), началось настоящее шоу!

После четвертой пропущенной в этом поединке шайбы наши сделали замену вратаря - появился Валерий Бринкман вместо Кирилла Герасимюка. Что же потом случилось в игре!

На 27-й минуте у нас отличился Дмитрий Бучельников (2:5), потом - Всеволод Гайдамак на 29-й (счет стал 3:5). Проходит еще пять минут и Матвей Мичков сделал счет 4:5. Но американцы дали свой ответ до конца второго периода - Дилан Дюк на 37-й минуте увеличил отрыв, сделав счет 4:6. Однако же Иван Мирошниченко на 39-й минуте еще до перерыва снова сократил разрыв до одной шайбы - 5:6.

В третьей 20-минутке россиянам удалось сравнять счет! Иван Мирошниченко на 56-й забросил шестую шайбу американцам - 6:6! Ну а Никита Чибриков на второй минуте овертайма принес россиянам победу в первой игре юниорского чемпионата мира по хоккею 2021. Над американцами. На льду в США. Итог матча - победа россиян со счетом 7:6.

Автор двух шайб в этой игре Иван Мирошниченко, к слову, с большим трудом попал на чемпионат мира. В середине апреля стало известно, что ему не давали визу в США без объяснения причин. Но потом все-таки удалось получить разрешение на разовый въезд в страну на 30 дней специально для участия в ЧМ-2021. И вот - в первой же встрече он забросил две шайбы американцам. Видеообзор фантастического поединка Россия - США юниорского ЧМ-2021 по хоккею опубликован пресс-службой Федерации хоккея России в соцсетях нашей сборной.

Россияне на этом турнире играют в одной группе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи ЧМ-2021 пройдут с 27 апреля по 7 мая. И в ночь на 28 апреля ровно в полночь по московскому времени у наших - следующая игра. Соперником будет сборная Финляндии.

Российская команда, отметим, на последнем юниорском чемпионате мира стала второй, уступив в овертайме 3:4 в финале команде Швеции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МЧМ-2021. Групповой этап. Россия - США - 7:6 ОТ (1:3; 4:3; 1:0; 1:0) 27 апреля, Фриско, "Comerica Center"

0:1 Чесли 2:56

0:2 Дюк (Хатсон, Пастуджов) 5:24, ГБ

1:2 Юров (Чибриков, Макаров) 9:18

1:3 Беренс (Хатсон, Кули) 16:44, ГБ

1:4 Страки (Ховард, Стрэмел) 21:27

1:5 Пастуджов (Хатсон, Беренс) 24:16, ГБ

2:5 Мичков (Гайдамак, Новиков) 26:16

3:5 Гайдамак (Грудинин, Чибриков) 28:09

4:5 Мичков (Грудинин, Петров) 33:09, ГБ

4:6 Дюк (Пастуджов, Беренс) 36:36

5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) 39:12, ГБ

6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) 54:44

7:6 Чибриков (Иванцов) 61:25, ОТ

Вратари: Герасимюк (Бринкман) - Хомер

Броски в створ: 35-35

Штраф: 30 - 8