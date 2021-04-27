Модный показ «Русского силуэта» : Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина дебютировала на подиуме

Похоже, что только российская модная индустрия не сдаёт позиции и хоть изредка радует эффектными дефиле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за коварного ковида мир моды, безусловно, получил колоссальный удар. По словам историка моды Александра Васильева, в Нью-Йорке за прошлый год количество модных магазинов сократилось на 80 процентов.

Плюс ко всему операционная система больших брендов из Италии и из Франции сократила почти всю международную сеть торговли. Многие марки и вовсе прикрыли свои бутики. На плаву пока держатся только титаны модной индустрии: Chanel, Dior, LOUIS VUITTON.

Однако все показы высокой мировой моды по-прежнему проходят в закрытом режиме, онлайн. Модницы по всему миру наблюдают за дефиле мировых дизайнеров лишь с экранов своих смартфонов.

Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, что только российская модная индустрия не сдаёт позиции и хоть изредка радует ценителей «шика-блеска» эффектными дефиле.

В этом году благотворительный фонд «Русский Силуэт» решил не изменять традициям и, как всегда, представил дефиле молодых дизайнеров в рамках Московского Международного кинофестиваля

Елена Малышева Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сей раз модники в лице певицы Валерии с продюсером Иосифом Пригожиным, Инны Маликовой, Анны Калашниковой, Елены Малышевой наблюдали за показом в столичном музее «Собрание». В качестве подарка гостям на подиум с песнями вышла группа Soprano Турецкого.

Но хедлайнером вечера была дизайнер Анастасия Задорина.

Десять лет назад президент «Русского силуэта» Татьяна Михалкова и учредитель Фонда Александр Митрошенков открыли Настю для большой моды. И вот спустя года Задорина не только стала хозяйкой собственного бренда, но и заслужила право создать фирменное обмундирование для нашей олимпийской сборной. Но не спортом единым, как говорится. Задорина за эти годы стала одним из самых топовых дизайнеров вечерних платьев. И на минувшем рауте «Русского силуэта» Настя показала коллекцию вечерних платьев. Высокие разрезы эффектно подчёркивали стройность ног моделей.

Наряд из коллекции Анастасии Задориной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но несмотря на яркие сексуальные образы платьев и костюмов Задориной, все наряды выглядели за счёт монохромной палитры тканей весьма элегантно.

Помимо Задориной на подиум вышли и финалисты ежегодного конкурса «Русский силуэт», начинающие дизайнеры, прошедшие через дотошные жернова высокого жюри: Рита Коковина, Надежда Бычкова и Никита Ведерников.

Их наряды на подиуме примерила звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина.

Юлия Такшина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что порадовало - большинство их моделей будут уместно выглядеть, как на ковровой дорожке ММКФ, так и в офисных буднях. Ничего инопланетного - эффектно, но вполне носибельно. Что называется, для людей. Хотя Татьяна Евгеньевна Михалкова в беседе с «КП» подчеркнула, мол, никаких ограничений молодым дарованиям никто не ставит, простор для творчества есть, креатив приветствуется.

- Татьяна Евгеньевна, Александр Васильев недавно заметил, что пандемия вернула на подиумы 90-е: дерзкие мини, босоножки на танкетке, брюки клёш. Как думаете, почему эстетика тех лет нас не отпускает?

- Вы знаете, Васильев - историк моды, он занимается анализом. Работа нашего фонда «Русский силуэт» заключается в ином. Мы отбираем в учебных заведениях по всей стране молодых дизайнеров, открываем новые имена. Россия огромная. Сибирь, Урал, Кавказ-все работают в своих стилях. В Поволжье множество народов проживает и каждый из них вносит свои краски в тот же национальный костюм.

Мы не создаём одежду для улицы, - объясняет kp.ru Татьяна Михалкова. - Мы берём молодых ребят, которые работают в разных стилях. Никита Ведерников вообще студент второго курса, приехал из Беларуси. Сам пуговицы делал керамические, сам вышивал. Наша задача из молодёжи вырастить дизайнеров, которые будут создавать свои модные дома. И мы их в этом всячески поддерживаем, посылаем на стажировки за границу. Правда сейчас есть с этим сложности. Многие модные дома, в которых стажировались наши финалисты, рухнули из-за пандемии. И это трагедия. Дома существовали по 100 лет, но не смогли выжить в сегодняшних экономических условиях мировой пандемии. Сегодня, кстати, на показ не приехали многие российские актрисы, накануне мероприятия слегли с ковидом...

Но нам ещё грех жаловаться, за границей многие фестивали закрылись, а мы уже второй раз за пандемию проводим ММКФ.

В музее «Собрание» Татьяна Михалкова порадовала любителей моды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается, модных трендов, то да, безусловно, многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет. Но я бы не сказала, что это только 90-е с их красными пиджаками. Прежде всего сейчас в моде авангард, течение, которое выросло в России.

- Вы имеете в виду структурированные плечи, которые так любит бренд Бальман?

- Прежде всего это то, что пестро, геометрично. Авангард-это течение, которое объединило не только моду, но и архитектуру, живопись.

- А вы носите одежду от своих воспитанников, которых открыл «Русский силуэт»?

- Да, от «Viva vox» у меня есть платья. А в нарядах от Анастасии Задориной я выхожу на красную дорожку ММКФ. Газинская тоже наше открытие. Я обожаю ее вещи. Так что сложно сказать, какие годы сейчас царят на подиумах. Это, на мой взгляд, собирательные образы. Художник черпает вдохновение отовсюду, из разных эпох.

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