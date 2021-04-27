Лондонские музеи творчески обошли карантинные ограничения

Руководство некоторых музеев решило не ждать решения сверху и творчески подошло к возможности принять посетителей

С 12 апреля в Великобритании постепенно снижают строгость карантинных мер: в королевстве открыты уже все магазины, работают тренажерные залы, спа-салоны, зоопарки, рестораны, парикмахерские и парки развлечений для детей.

Закрытыми остаются музеи, и когда они откроются для посетителей – пока не ясно.

И руководство некоторых музеев решило не ждать решения сверху и творчески подошло к возможности принять посетителей: в музейных стенах открылись продуктовые магазины, в которых разного рода товары можно купить в особой, эксклюзивной упаковке, передает FraceInfo.

- Купить можно самые разные продукты - рис, макароны, картофель, масло. И все это упаковано в подобие холстов с нанесенными на них работами современных художников, - рассказывает директор проекта Камилла Валала. – Люди все это покупают, а упаковки - коробки и пакеты – хранят как произведения искусства.

На кассе всем также предлагают бумажные сумки, обе стороны которых являются самыми настоящими, авторскими картинами, их вряд ли захочется выбросить в мусорное ведро.

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