Австралиец несколько лет пытается доказать, что является сыном принца Чарльза и его супруги Камиллы

Мужчина заявил, что был отдан на усыновление сразу после того, как он появился на свет в 1966 году

Пока британская королевская семья оплакивает смерть мужа Елизаветы II, принца Филиппа, житель Австралии, 55-летний Саймон Доранте-Дей будоражит общественность своими заявлениями. Он уверен, что его биологическими родителями являются принц Уэльский и его супруга Камилла.

В интервью австралийским корреспондентам 7News мужчина заявил, что был отдан на усыновление сразу после того, как он появился на свет в 1966 году.

В ту пору принц Чарльз еще не женился на Диане Спенсер, но уже якобы поддерживал связь с Камиллой Паркер-Боулз, чего никто из его родных не одобрял. Эти встречи якобы закончились рождением ребенка, от которого было решено отказаться.

- У меня есть захватывающие доказательства того, что я говорю правду, - говорит Саймон Доранте-Дей. – Уже несколько лет я собираю свидетельства, фотографии и документы. Я не остановлюсь!

Австралиец пытается раскрыть тайну своего рождения. И делает это своеобразным способом – он завалил судебными исками британскую королевскую семью.

Тяжбы ни к чему не привели, но Доранте-Дей не собирается сдаваться и даже хочет заставить Чарльза и Камиллу сдать ДНК-тест.

- Моя бабушка, которая работала в королевском дворце, несколько раз говорила мне, что я - сын Камиллы и Чарльза, - настаивает мужчина.

Виндзоры никак не комментируют эту ситуацию. Биографы королевской семьи напоминают, что в 1965 году принцу Чарльзу было 17 лет. Камилла тогда уже встречалась с офицером Эндрю Паркером Боулзом, за которого затем вышла замуж. С принцем Уэльским, по их словам, ей было суждено познакомиться позднее.