Полицейские в США массово увольняются

Ожидается, что нехватка правоохранителей в этом году значительно возрастет Фото: REUTERS

Количество нью-йоркских полицейских, решивших оставить службу, резко возросло в прошлом году – на фоне протестов и ужесточения реформы полицейской системы ряды правоохранителей покинули почти 5,5 тысяч человек.

Примерно половина из них попросились на пенсию, остальные просто уволились. Об этом сообщила газета The New York Post.

В издании отметили, что годом ранее работу в полиции оставили всего около 3 тысяч человек.

Кроме того, уже в текущем году о своем желании оставить службу заявили более 800 блюстителей порядка мегаполиса.

По оценкам полицейского управления Нью-Йорка, сейчас в городе насчитывается около 36 тысяч полицейских, что примерно на 800 человек меньше, чем годом ранее. Ожидается, что нехватка правоохранителей в этом году значительно возрастет.

По мнению журналистов, уход полицейских со службы связан с ненавистью к носящим форму, которую буквально культивируют пришедшие к власти демократы. Реформы правоохранительной системы продолжаются, а одним из последних новшеств стал закон, согласно которому полицейские, уволенные за нарушения, будут получать «волчий билет», запрещающий им работать в любых силовых структурах.

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