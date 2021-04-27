Китайские учёные подтвердили эффективность арбидола против коронавируса

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В последние годы российские ученые вновь заставили заговорить о себе во всем мире. В том числе во время пандемии коронавируса, когда многие страны мира вот уже больше года живут в режиме ограничительных мер. Прекрасно зарекомендовала себя вакцина «Спутник V», которую закупают для своих граждан десятки государств. Но все-таки вакцина – это вопрос профилактики. А что насчет лечения коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ? Приятная новость пришла из Китая, где были проведены клинические исследования российского препарата, который использовали для лечения пожилых пациентов с подтвержденным COVID-19.

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ НА ПИКЕ ЭПИДЕМИИ

Исследование опубликовал Институт науки и технологии города Хуачжун в КНР (Huazhong Univerisity of Science & Technology). Во время пика заболеваемости в Китае, с декабря 2019 по март 2020 года, врачи следили за большой группой пациентов. Выборка – 1019 мужчин и женщин, у которых коронавирусная инфекция была подтверждена лабораторно. Средний возраст 60 лет. То есть, преобладающее число пациентов - из «группы риска», 788 человек в течение недели получали российский препарат Арбидол. При этом 231 пациент не получали противовирусной терапии.

В итоге у участников исследования, которые принимали препарат, специалисты отмечали меньшую частоту почечной дисфункции, лучшие показатели насыщения крови кислородом и меньшее число повреждений миокарда. При сравнении пациентов двух групп смертность в группе получающих арбидол - 17,9% против 34,6%. Это, напомним, на пике распространения новой болезни, когда никто не понимал, как это лечить и как спасать людей. При этом если из первой группы людей подключение к искусственной вентиляции легких понадобилось лишь 20%, то во второй группе на ИВЛ попала почти половина – 49%.

«НУЖНЫ ВЕЩЕСТВА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ»

На текущий момент общее число заболевших коронавирусом по всему миру превысило уже 142 млн человек. Более 3 млн мужчин и женщин скончались. По России, соответственно, более 4,7 млн зараженных за все время и более 105 тысяч умерших от ковида.

Ни для кого не секрет, что COVID-19 имеет симптомы, схожие с привычными для нас сезонными болезнями - ОРВИ и гриппом. Но как понять, какой именно вирус ты подхватил? Ведь известно огромное количество печальных случаев, когда пациенты пренебрегали профилактикой, занимались самолечением, пускали болезнь на самотек, а в итоге все заканчивалось обширным поражением легких и смертью на больничной койке, когда врачи были уже бессильны.

- Чем хороша вакцинация - она защищает организм от вируса, это профилактика. Но если человек уже болен, колоть вакцину не имеет смысла, - рассказывает фармаколог Елена Карева, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П.В.Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова. - Здесь нужны вещества прямого действия. Лекарства, молекулы которых нарушали бы жизненный цикл вируса.

Специалист объясняет, как устроены вирусы и как они взаимодействуют с клетками человеческого организма. Если объяснить все процессы максимально просто, получается вот что:

1. На поверхности любого вируса находятся специальные шипики-белки.

2. С помощью данных белков вирус «прилипает» к рецепторам клетки и «обманывает» ее. Клетка сама захватывает вирус, воспринимая его как родственну. молекулу.

3. Оказавшись внутри клетки, вирус начинает размножаться, синтезируя себе подобных.

4. Затем новые вирусы покидают клетку и захватывают все большие «территории» внутри живого организма.

По словам Елены Каревой, лекарства, которые тормозят все эти процессы захвата клетки вирусом гриппа, известны давно. С начала пандемии коронавируса специалистам также удалось найти также препараты, которые эффективны в случае с коронавирусом.

- Есть разные препараты, которые защищают организм от коронавируса на разных этапах его захвата клетки. Например, исследуемый китайцами российский препарат, связывается с S-балками на коронавирусе еще на этапе попадания в организм и не дает ему замаскироваться, обмануть клетку. (К слову, такое же действие препарат имеет в случае и с обычным гриппом и прочими ОРВИ, - Авт.).

Есть препараты, которые борются с коронавирусом на внутриклеточном этапе (так называют процесс, когда различные вещества попадают из цитоплазмы в ядро и обратно).

- На этом этапе процесс работы коронавируса нарушают хлорохин (изначально это лекарство от малярии), - отмечает Карева. - Ремдесивир нейтрализует вирус уже на стадии, когда тот синтезирует нужные ему белки внутри клетки. Фавипиравир блокирует процессы, когда уже активизируется РНК, рибонуклеиновые кислоты.

- Мы сейчас говорим о препаратах, которые эффективны, когда ОРВИ, грипп или коронавирус уже попал в организм. Сколько у нас есть времени, чтобы начать принимать препараты?

- Если речь идет о сезонных заболеваниях (например, о гриппе и ОРВИ, которые активируются весной и осенью, - Авт.), то лучше всего заранее принимать что-то надежное, для профилактики. Считается, что препараты эффективны в первые 48 часов после появления симптоматики. По коронавирусу этот вопрос исследован еще не так точно, но считается, что указанные средства помогают, даже если после появления симптомов прошло 5-10 суток. В любом случае, самолечением никогда не нужно заниматься. Но даже врач не может точно поставить диагноз пи похожих симптомах - ОРВИ это или «корона». Нужно дождаться результатов анализов, лабораторной диагностики. А это как минимум сутки! При этом вирусы ведь имеют свойство очень быстро распространяться внутри организма. Поэтому пока еще нет понимания, чем именно вы больны, можно принимать арбидол. По крайней мере, это средство известно уже давно, досконально изучено его влияние на организм. Кроме того, в отличие от других лекарств, о которых мы говорили, он продается без рецепта.