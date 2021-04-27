Что произошло после матча Россия - США

Россия начала с победы юниорский ЧМ по хоккею 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый матч сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года прошел феерически. Россияне играли против команды США и уступали к началу второго периода со счетом 1:5. Но смогли проявить характер, заменили вратаря и в итоге в овертайме победили американцев на льду в американском льду со счетом 7:6.

- Никогда не знаешь как пойдет игра, поэтому должен быть план Б. Мы сегодня к нему перешли, и он сработал. Разберем видео и посмотрим, какие ошибки совершили, - говорит после матча главный тренер сборной России U18 Альберт Лещев в интервью пресс-службе ФХР.

В целом же оценивая проведенную игру, наш тренер сказал, что матч получился неоднозначным. Но в итоге сыграли командно и добились победы в сложном поединке:

- Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем мы нашли свою игру, и начали играть по нашим правилам. Не хочу выделять никого из игроков, мы сегодня играли одним целым. Все, кто выходил на лед, сработали.

Форвард российской сборной Никита Чибриков после матча признался, что хоккеисты верили в победу до последнего момента поединка. Что можно отыграть разницу в 4 шайбы и одержать победу:

- Мы до последнего верили, что сможем отыграться и выиграть. Получилось забросить хороший гол в овертайме, смогли переломить игру. Не ждал, что кто-то откроется под передачу, просто действовал по ситуации. Увидел свободный лед, покатил туда, нашел лазейку, открытое место у вратаря, и нанес туда бросок.

А вот нападающий Матвей Мичков отметил, что наши тренеры вовремя смогли по ходу поединка внести коррективы так, чтобы встреча завершилась победой российской команды:

- Эта игра была очень важной для нас – первая на турнире все-таки. Тренеры видели, что происходит на площадке, и вовремя внесли изменения: поменяли звенья, добавили положительных эмоций. Команда взбодрилась, все верили в то, что можем победить. Хорошо, что все так сложилось, - приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР.

В полночь на 28 апреля у наших парней - вторая игра на чемпионате мира. Соперником по второй встрече станет сборная Финляндии.