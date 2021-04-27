«Соль Таймыра»: экспедиция с человеческим лицом

Фото: Евгений ТУМАШОВ

И словно знает, что эта мысль пройдет красной нитью через весь уикенд на Крайнем Севере.

23 апреля в Норильске высадился гастрономический десант в составе путешественников, блогеров, фуд-обозревателей и шеф-поваров – и начался мощный водоворот людей, активностей и локаций. Организатор экспедиции – «Агентство развития Норильска» – при поддержке компании «Норникель» составил для участников насыщенную программу.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

24 апреля в шесть утра по московскому времени одетая в красные фирменные пуховики группа уже стояла на льду Енисея, чтобы начать зимнюю рыбалку. Местный пожарный (и по совместительству рыбак-любитель) Борис быстро нашёл с гостями общий язык. Он рассказал, как отец привёз его сюда подростком на перевоспитание, как он полюбил Арктику, как работает сутки-трое в пожарной бригаде, а по выходным выезжает ловить корюшку на реку. Он научил журналистов и поваров тянуть и подсекать, а после попробовал свежую уху, приготовленную Павлом Борисенко – шефом одних из лучших ресторанов Калининграда (Salt и Seasons).

«Готовить здесь прекрасно», – отметил Павел Борисенко. «На Таймыре есть очень интересные локальные продукты, которые мы использовали. Увидев реакцию людей на новое прочтение привычных вещей, мы поняли, что этого им не хватает. Еда, которую мы даем – это эмоции. И они их получили».

Затем компания отправилась на ТРЭКОЛах в Дудинский порт, чтобы подняться на борт настоящего ледокола. Капитан судна «Авраамий Завенягин» рассказал много интересного об устройстве ледокола, специфике работы в рейсах и даже о горлышке первой разбитой о карму бутылки, которая передана экипажу на вечное хранение.

Первый день экспедиции завершился в Таймырском краеведческом музее, где хранятся чучело и скелет Сопкаргинского мамонта, известного как мамонт Женя и предположительно убитого древним человеком. Подобных палеонтологических находок нет ни в одном музее мира.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Крутой музей – это всегда залог того, что люди, во-первых, захотят вернуться», – объяснил Андрей Золотов. «А во-вторых, захотят дальше прокопать кучу литературы, фильмов и всех возможных историй. Так вот здесь музей очень классный».

Вечером в ресторане BeerHouse состоялся ужин, где шеф-повар ресторана Leo Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону) Максим Любимов и шеф-повар ресторана Tunguska (Красноярск) Николай Бобров предложили гостями сугудай из нельмы с вишневым понзу и снегом из хрена, перепелку с белой смородиной и несколько других креативных блюд.

В финале поездки все думали и говорили лишь об одном – позволит ли погода добраться на вертолете до плато Путорана – памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО – места, где находится географический центр нашей страны. Между тем, оказалось, что и в Норильске еще изведано не всё. Спуск в учебную шахту – вот что впечатлило некоторых сильнее горных пейзажей. Горняки показали участникам «Соли Таймыра», как проходят тренировки под землей, что едят шахтеры и когда будет реализован проект автоматизированного рудника.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Больше всего в туре я ждал спуска в шахту», – признался участник тура, блогер Константин Константинов. «Мужики, которые нас по ней водили – суперпрофессионалы и по-настоящему интересные люди. Нам также показали небольшой ролик про строящийся рудник «Скалистый», про технологию, которая там будет. Это потрясающе. Когда оператор сидит наверху, а там внизу все ездит и копает – это невероятным образом впечатляет».

К этому времени пришло сообщение: «Вертолетной экскурсии на плато – быть». Участники экспедиции встретили гида, разобрали наушники для удобства коммуникации в МИ-8 и полетели. Во время пути гости узнали массу неожиданных историй о Таймыре и вдохновились на просмотр фильма «Территория», который был снят в том числе и на плато Путорана. А когда «вертушка» приземлилась рядом с ледопадом – у каждого захватило дух.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Гигантский абсолютно потенциал у этих мест туристический», – уверен путешественник, колумнист журналов Vogue, GQ и Forbes Геннадий Йозефавичус. «И Норильск со своими промышленными объектами, и Дудинка со знаменитым портом, и достаточно интересная, уникальная гастрономия с десятками видов рыб. И конечно, плато Путорана».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Уже вечером все участники собрались на ужине «в четыре руки», который из локальных продуктов приготовили шефы Ольга Суздалкина, шеф московского ресторана «Соль» и Павел Борисенко из Калининграда.

Это было яркое путешествие, которое определенно сделали люди. Те, что живут на Таймыре, и те, что путешествовали и готовили здесь. Рыбак, экскурсовод, капитан ледокола – они показали участникам экспедиции настоящий и бескрайний Север. Получается, «Соль Таймыра» не «в чем», а «в ком»?