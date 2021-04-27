Лукашенко собрался возродить районы, пострадавшие от атомной аварии

Президент пообещал вдохнуть в них новую жизнь. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

Он также поблагодарил людей, которые продолжают там жить. Правда, где «там», не очень понятно: в зоне отчуждения вот уже больше 30 лет заповедник.

В эти дни во всем мире вспоминают одну из страшнейших катастроф - взрыв 4-го реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Не остался в стороне и президент Белоруссии. Тем более что в республике тоже есть зона отчуждения - территории, которые вошли в 30-километровую зону вокруг АЭС. Сейчас там Полесский радиационный заповедник. Его создали еще в 1988 году.

Лукашенко считает, что его стране сейчас необходимо заняться возрождением земель, пострадавших от ЧС. Иначе дети забудут о случившемся. А еще президент Белоруссии заявил, что власти должны выработать «завершающую, окончательную программу возрождения этих земель. Потому что мы прожили 35 лет после чернобыльской катастрофы и на практике поняли, каким путем нам надо не то что идти, а восстанавливать жизнь».

Правда, о том, что доза радиации в некоторых районах заповедника даже через 35 лет запредельная, белорусский лидер умолчал. Зато поблагодарил всех людей, оставшихся на загрязненных территориях. Кого именно - не уточнил. Ведь в зоне отчуждения вот уже больше 30 лет заповедник и жить там запрещено.

- Вы не понимаете, какой подвиг вы совершаете, проживая здесь, возрождая земли и взращивая детишек. Низкий вам поклон. Огромная вам благодарность. И мы сделаем все, чтобы этот край возродить, - заявил белорусский лидер.

Программа «возрождения», как это принято в Белоруссии, видимо, появится со дня на день. Но что в заповеднике будет возрождать государство, после того как природа только начала приходить в себя, пока не совсем понятно.