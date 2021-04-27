Кто домогался 15-летнюю Елену Проклову

Елена Проклова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Есть среди обвиненных и реальные сволочи. Есть куча мужиков, которые просто радостно жили по законам того времени, когда хлопок по заднице, двусмысленный комплимент и даже попытка затащить в постель - нормальная стадия ухаживания.

В России разоблачительная волна как-то высоко не поднялась. И слава богу. За каждый серьезный факт негодяев, конечно, надо наказывать. Но вспоминать вот эту ерунду?

Но есть дамы, которым неймется.

Милая девочка, трогательная красотка-стюардесса Елена Проклова со временем из актрис почти ушла. А амбиции остались. Плюс открывшийся азарт охотницы на крупных зверей. Не помню, кого там эта милая дама убила: тигра, льва?

И вот, когда внимание к ней поугасло, снова вышла на большую охоту.

Все с замиранием ждут ее откровенного рассказа, как ее, еще девочку, зажимал к стене второй режиссер одной картины. И как ее 15-летнюю растлевал очень известный артист, любимый миллионами.

Фамилию дама милосердно решила не называть, чтобы не расстраивать семью. А сам артист к счастью для него умер. Не дотянул до разоблачения.

Почему же омерзение испытываешь не к этим негодяям, а к несчастной жертве?

Да потому, что скрывание фамилии с указанием своего возраста и большой актерской славы - отличный пиар-ход и игра в угадайку для всей страны. Впрочем, страна угадывала недолго. В 15 лет Проклова снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда». По рассказам актеров, в нее там влюбились сразу Олег Ефремов и Олег Табаков. Но выбрала она Табакова. О чем уде даже где-то сама и рассказывала. Только без этих животрепещущих подробностей. В рамках отведенного гонорара.

Но годы идут. Откровения забываются. Кстати, это далеко не первая охота Елены Прокловой на крупную добычу. В предыдущих передачах, все так же страдая, она трогательно проста прощения у жен, с чьими мужьями спала на съемках. Жертвой пали семьи Олега Янковского, Михаила Волонтира, Андрея Миронова.

Что интересно: выбирает она для откровений исключительно тех, кто уже умер. И свою точку зрения высказать не может. Да и суд подать.

Безопасная охота.

Ну и последнее. Меня всегда умиляет, когда в анонсах разоблачительных передач трогательно пишут: вы услышите то, что до этого человек не рассказывал никому!

Вот и в этот раз читаю:

Елена Проклова рассказала то, что никогда не рассказывала даже самым близким и родным людям.

Прямо умиляет это внезапно проснувшееся желание страдалицы поделиться наболевшим именно со всей страной. В конфиденты выбрать не близкого человека, не психолога, не полицейского, наконец - телеведущего. И ведь все мы понимаем, какое замечательное качество этого человека заставило Елену рассказать все именно ему. Наличие крупного чека.

Если честно, очень бы хотелось все это развидеть и никогда в жизни не читать.

Разбирайтесь с живыми. Наказывайте виновников. Когда они могут ответить. А нас, зрителей, которые любят этих актеров за их творчество, оставьте в покое со своими откровениями.

Впрочем, инстинкт жестокой охоты у Прокловой, похоже, в крови. Суперпопулярный артист - хорошая добыча. А то, что он уже мертв - что ж. У тела мертвого льва тоже охотники обычно фотографируются по очереди. Источник: блог автора в "Яндекс.Дзен"