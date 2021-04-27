Бывший гендиректор «Спартака» напомнил Федуну о долге и пригрозил судом

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну бывший гендиректор его клуба Шамиль Газизов будет скоро сниться с кошмарах. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну бывший гендиректор его клуба Шамиль Газизов будет скоро сниться с кошмарах. Газизов сейчас руководит «Уфой», и скромная команда недавно разгромила стремящихся к медалям красно-белых – 3:0. А теперь Газизов напомнил Федуну, что тот еще не рассчитался с уволенным менеджером и не выплатил ему отступные.

«Денег должен не «Спартак», все договоренности были с Федуном»

Увольняли Газизова еще в начале декабря. Тогда же сообщалось о крупных отступных, которые экс-гендиректору пообещали за досрочное расторжение контракта. Но прошло уже почти полгода, и менеджер судя по всему этих денег не получил. «Денег должен остался не «Спартак». Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном… У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд», — заявил Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия 24», имея в виду по «первым лицом» Леонида Федуна.

Заявление очень резкое. Судя по всему между миллиардером и топ-менеджером произошло нечто серьезное, чтобы Газизов так открыто угрожал одному из самых богатых людей российского футбола.

За что Газизова уволили из «Спартака» и причем тут жена Федуна

Шамиль Газизов пришел в «Спартак» в июле 2020 года, а был уволен уже в декабре. Об этом прямо не говорили, но основными причинами отставки гендиректора скорее всего стали неудачные трансферы. Именно Газизов подписал дорогой контракт с вечно травмированным Александром Кокориным, и только за автограф под соглашением скандальный футболист получил порядка 3 млн евро «подъемных».

Кроме того Газизов купил для «Спартака» у своего же бывшего клуба «Уфы» полузащитника Остона Урунова за 1,5 млн евро. Узбекский игрок плотно уселся на скамейку запасных и зимой москвичи от него постарались избавиться. Именно эти два приобретения в основном и ставились в вину Газизову.

А зимой супруга Леонида Федуна Зарема Салихова плотно занялась «Спартаком». Как утверждают близкие к клубу источники, жене миллиардера раньше очень не нравилось, сколько денег из семьи уходят на футбольный клуб. Она считала, что ее мужа в некоторых футбольных вопросах откровенно «разводят» на деньги. Одной из жертв затягивания финансовой дисциплины и пал гендиректор Шамиль Газизов. Возможно, нежелание выплачивать ему компенсацию идет как раз от убежденности, что менеджер принес финансовый вред клубу.

Сколько денег должны менеджеру

Расставались полгода назад с Газизовым мирно. У него на руках был 5-летний контракт со «Спартаком» с очень солидной зарплатой. Федун должен был решать, как избавиться от ставшего неугодным менеджером. И само собой должен был заплатить компенсацию.

Каковы ее размеры, неизвестно. Сначала писали, что «Спартак» должен Газизову 3 млн евро. Потом появилась более реалистичная сумма в 100 млн рублей. Но по всей видимости и ее Газизов до сих пор не увидел.

Но его позиции крепки. Менеджер заявил, что у него есть документы, с которыми он может идти в суд. «У меня были с Федуном определенные договоренности, и они остались на бумаге», - заявил Газизов в эфире канала «Россия 24» программе «Футбол России». И в том что Федун не платит по счетам владельца «Спартака» обвиняют впервые.