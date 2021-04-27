Звёзды на «Cosmopolitan Man Awards»: Примирение Бузовой и Лободы, Успенская с приемной дочкой и элегантный Киркоров

Глянец наградил самых стильных знаменитостей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поскольку Cosmo всегда был сугубо девчачьим журналом, мужчин премии глянца обходили стороной. А тут журнал решил исправить это обстоятельство и учредил специальную церемонию для сильной половины шоу-бизнеса - Cosmopolitan Man Awards. В легендарном особняке на Волхонке заветные статуэтки получили «мужчины мечты», самые успешные и стильные актёры, спортсмены и бизнесмены.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между делом гости и номинанты премии рассуждали в кулуарах, какими качествами, по их мнению, должен обладать настоящий мужчина.

Эмин Агаларов, к примеру, убежден, что мужчина должен уметь готовить: «Какие-то банальные вещи, например, яичницу с помидорами. Мое же коронное блюдо – жареная картошка по-бакински. А вот женщина – может уметь готовить, но делать это необязательно».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Дарья Повереннова подчеркнула, что внешность для мужчины не главное.

-Настоящий мужчина-это не только про внешность,-считает актриса.-Это то, как мужчина за собой следит, как одевается – он не обязательно должен быть писанным красавцем. Важны и его поступки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза Анохина ставит на первое место психологическое здоровье избранника: «Он – заботливый осознанный, не абьюзивный, и еще он любит тебя хотя бы так же, как себя».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

67-летняя Люба Успенская рассталась со своим супругом, отцом своей дочери Татьяны и нашла отдушину в ином. Артистка стала опекуном 3-летней девочки-модели.

-Будто сама ее родила! - представила гостям церемонии 3-летнюю малютку Николь королева шансона.

Напомним: ранее певица заявляла, что хочет нанять суррогатную мать, которая родит ей ребёнка. Но потом взяла опеку над 3-летней девочкой. Малышка недавно участвовала в модном показе Яны Рудковской, теперь вот пришла с Любой на модную премию. Похоже, артистка хочет, чтобы ее любимица со временем нашла себя в шоу-бизнесе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот король эстрады Филипп Киркоров на сей раз был без своих наследников. Филиппа сопровождала его подопечная Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдову на грядущем конкурсе «Евровидение». Артист был в элегантном костюме, блистал дорогими перстнями, каждый из которых стоит, наверное, как «однушка» в Москве.

Киркорову вручили спецприз в номинации «Легенда». Артист отметил, что это первый подарок к его грядущему дню рождения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Светлана Лобода, вышедшая из лазарета после ковида, вручала награду за заслуги в театре режиссеру Кириллу Серебренникову.

- Я впервые после болезни вышла из подполья, - шутила артистка.

Кстати, в этот момент в зале повисло напряжение. Все внимание было приковано не к Серебренникову, а к двум поп-дивам, стоявшим по обе руки от него - к Лободе и к ведущей церемонии Ольге Бузовой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё недавно артистки схлестнулись в Сети, обменявшись колкостями во время обсуждения своих талантов и аудитории, а сейчас стояли на сцене и улыбались друг другу, словно и не было никаких туч между ними.

-Сейчас на ваших глазах происходит что-то удивительное — мы со Светланой вместе стоим на сцене!-сама же удивилась моменту Бузова.

-Ольга Бузова -это шоу -бизнес! -не оставила коллегу без двусмысленного комментария Лобода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО НАГРАДИЛИ

Эмин Агаларов — победитель в номинации «Медиабизнес». Награду артист и шоумен получил из рук Любови Успенской.

Фёдор Бондарчук — победитель в номинации «Режиссура». Награду Фёдору Сергеевичу вручила Аида Гарифуллина.

Борис Зарьков — победитель в номинации «Ресторанный бизнес».

Фёдор Смолов — победитель в номинации «Спорт». Футболист лично присутствовать на премии не смог, однако Диана Арбенина сказала в его адрес немало теплых слов.

Риналь Мухаметов — победитель в номинации «Кино». Статуэтку актеру вручила его коллега — актриса Аглая Тарасова.

Максим Михеенко — победитель в номинации «Технологии». Награду он получил из рук Тины Канделаки.

Сергей Лазарев — победитель в номинации «Музыка». Награду ему вручила ведущая церемонии Ольга Бузова.

Леван Горозия (L’One) — победитель в номинации «Рэп». Айза Долматова поздравила артиста не только с победой в премии, но и с возвращением себе сценического имени.

Максим Матвеев — победитель в номинации «Благотворительность». Актера поздравила Юлия Барановская.

Роман Емельянов — победитель в номинации «Медиаменеджмент». Награду лауреату вручила генеральный директор Independent Media Наталья Веснина.

Михаил Зыгарь — победитель в номинации «Литература».

Кирилл Серебренников — победитель в номинации «Театр». Статуэтку режиссер получил от Светланы Лободы.

Тиктокер Даня Милохин — победитель в номинации «Поколение Z». Статуэтку блогеру вручила подруга и соседка по тикток-хаусу Аня Покров.

Павел Воля — победитель в номинации «Юмор». Резидент Comedy Club принимал награду из рук Иды Галич.

Филипп Киркоров — победитель в специальной номинации «Легенда». Награду королю эстрады вручала акционер Independent Media Марина Жигалова.

Кирилл Рихтер — победитель в номинации «Искусство». Статуэтку музыкант получил из рук актрисы Анны Чиповской.