Помощник на дачном участке – ваш телевизор

Сделать это правильно вам поможет … телевизор! Сейчас есть ряд тематических каналов и передач, рассказывающих, как правильно ухаживать за огородом.

Один из самых популярных «садовых» каналов – «Усадьба». На канале идут тематические циклы передач, посвященные подготовке огорода и сада к летнему сезону. Программа «Дачные радости» посвящена самым обыденным заботам: пересадка цветов, высадка рассады, уход за первоцветами. В передаче «Садовый доктор» эксперты рассказывают о том, как распознать садовые болезни и защитить от них урожай, как уберечь здоровые растения и сохранить сад цветущим и плодоносящим на долгие годы. Эксперты канала помогут подобрать сочетающиеся растения и обеспечить участок цветами на все лето, расскажут, как правильно копать, удобрять, какие инструменты использовать, как обработать участок от вредных насекомых. Кроме того, в сетке канала много программ, как обновить дом своими руками, сделать ремонт или обустроить зоны отдыха.

Обустройству дома и придомовых территорий посвящены каналы «Загородная жизнь» и Home and Garden (HGTV HD).

Тем, кто любит работать руками будет полезен канал «Бобер»: он расскажет о качественном и бюджетном строительстве и ремонте своими силами, предложит обычному человеку решения по обустройству дома.

Эти каналы есть практически у всех операторов. Если помимо телеканалов на даче нужен интернет, такое решение есть, например, у МТС. Реальность такова, что многие предпочитают получать полезные советы в роликах в сети: их можно сохранить на устройстве или поделиться с друзьями.

Выбираясь за город, не забывайте о безопасности. Обработайте участок от клещей. Не разводите открытый огонь – это запрещено законом.