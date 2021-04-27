Как Запад отреагировал на завершение военных учений в России

В России завершились крупные военные учения Фото: REUTERS

ШВЕЦИЯ

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил недавно, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, задействованных на учениях в Крыму и соседних регионах, по его оценке, являются «дымовой завесой». «Я говорю о дымовой завесе - при оставлении на месте оборудования и материальной части создаётся возможность быстрого наращивания своих действий», - сказал министр в интервью телеканалу Эс-Вэ-Тэ. И он же добавил:

Россия создаёт себе значительную свободу действий, оставляя на месте вооружения и тыловые структуры. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России».

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Как же плохо работает шведская разведка! Сразу после объявления министра обороны России Шойгу о завершении военных учений в Крыму, наша боевая техника и личный состав стали выдвигаться к железнодорожным эшелонам, аэродромам и морским причалам для погрузки в вагоны и на платформы, в военно-транспортные самолеты и большие десантные корабли. Космическая разведка США (спутники которой денно и нощно висят над Крымом) могла бы поделиться информацией с паникующими «партнерами».

К тому же надо учитывать, что в учениях принимали участие более 1200 единиц боевой техники, и всю ее разом за один день и даже два в пункты погрузки не вытащить. На это была дана целая неделя. И даже какая-то малая часть нашей боевой техники действительно останется в каких-то крымских районах, этот вопрос решается в Москве, а не в Стокгольме. Тем более, что огромная (почти 100-тысячная группировка украинской армии) так и не отползла от границы с Россией и Донбассом. Но Хультквист почему-то помалкивает о том, что США давно создали и законсервировали в странах Прибалтики, в Польше, Румынии и Болгарии крупные военно-технические базы, куда тоже можно «очень быстро перебросить личный состав».

УКРАИНА

Президент Украины Владимир Зеленский расценил отвод российских войск вглубь территории РФ как заслугу Киева и в интервью газете Financial Times назвал это «маленькой победой».

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Об этой «маленькой победе» Украины Россия даже не догадывается. Заявление Зеленского – это писк крохотного комара над могучим медведем. Сроки учений в Крыму Минобороны РФ ни от кого не скрывало, и когда маневры закончились, когда все задачи были решены, нашим войскам было приказано уходить в места постоянной дислокации. Этот отвод – решение Минобороны России, а не чье-либо требование или давление. Прибывшие на учения с материковой части России войска уже двигаются домой. Но ведь наша более чем 30-тысячная группировка войск в Крыму осталась, и никуда с полуострова уходить не собирается. Какая уж тут «победа»? Победа была весной 2014-го, когда «вежливые люди» без крови, шума и пыли обеспечили возращение Крыма к родным берегам, а украинские вояки смиренно покинули полуостров.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что его страну беспокоила вероятность «вторжения» России на Украину, поскольку наблюдалась концентрация частей и подразделений Вооружённых сил РФ на границах с соседним государством. В интервью изданию Sunday Times Мур сказал, что Британия и США предупреждали власти РФ «о серьёзных последствиях» вторжения на Украину, отметив, что Россия для него – одна из наиболее насущных проблем.

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Ричард Мур явно принадлежит к тем западным провокаторам, подпевалам США, которые раздували «кадило» скорого российского военного вторжения на Украину. Ну и где оно? Российские танки уже в Киеве? Да, во время крупных учений в Крыму Россия перебросила на полуостров немалую группировку своих войск, но при этом и на метр не нарушила границу с Украиной. Наша армия «шевелилась» исключительно на своей национальной территории. Но Мура это, видите, «беспокоило». Так и хочется тут вспомнить армейскую скабрезную байку про солдата, которого на политзанятиях «беспокоил Гондурас». И что ему ответил командир? «А ты не чеши его, не чеши»…