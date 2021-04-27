Мать предсказала гибель своего сына в предсмертной записке

Родственники Джоди и Кори теперь ищут справедливости в суде, подав иски против Министерства труда и пенсий. Фото: facebook.com

Ужасная трагедия постигла семью британки Джоди Уитинг, матери девяти детей, которая буквально предсказала гибель своего младшего сына в собственной предсмертной записке. Как пишет газета The Sun, уход из жизни 19-летнего человека мог быть связан с горем, которое он испытывал из-за смерти матери.

Сама Уитинг покончила с собой в 2017 году в возрасте 42 лет. Женщина решила уйти из жизни после того как Министерство труда и пенсий Великобритании лишило ее пособия из-за пропущенного медобследования, необходимого для подтверждения инвалидности. Англичанка с детства страдала из-за проблем со спиной, а в дальнейшем к ним прибавилась обнаруженная врачами киста в головном мозге. Особенно здоровье женщины ухудшилось после рождения младших детей и ухода мужа из семьи, у нее диагностировали биполярное расстройство.

Уитинг, работавшей продавцом, пришлось уволиться, так как ей было уже сложно просто передвигаться и приходилось ежедневно принимать по 23 таблетки различных лекарств, а также переехать в специально оборудованную квартиру. Однако после того как она не посетила обязательную медицинскую экспертизу, государство сняло с нее пенсию по инвалидности, хотя сама женщина утверждала, что даже не видела письма с уведомлением.

В конце концов британка решила уйти из жизни. В оставленном посмертном послании она попросила особенно приглядывать за свои младшим сыном Кори Беллом, так как он «может умереть». Как выяснилось недавно, это страшное предсказание сбылось — молодой человек скончался от передозировки наркотиков. Как говорят родные он очень страдал после смерти матери и пытался справиться со своим горем.

Родственники Джоди и Кори теперь ищут справедливости в суде, подав иски против Министерства труда и пенсий. По их словам, они не хотят, чтобы подобная трагедия повторилась с кем-то еще.

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