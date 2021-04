Запор как следствие самоизоляции: почему он возникает и как его лечить

Фото: Shutterstock

Даже те люди, которые с ним не столкнулись, косвенно пострадали – малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание стали причиной запоров. Причем часто в хронической форме.

Чем опасны запоры? Как восстановиться после изоляции? Какие препараты лучше принимать? Об этом мы поговорили с врачом-гепатологом, ведущим гастроэнтерологом GVM international и Института пластической хирургии, членом Американской и Европейской гастроэнтерологической ассоциации, руководителем федеральных образовательных программ для врачей, автором более 160 научных работ и книги «Здоровый кишечник», к. м. н. Сергеем Вяловым.

– Почему возникают запоры и как они связаны с изоляцией в связи с пандемией коронавируса?

– В самоизоляции люди мало двигаются и много едят. Употребляют в основном пищу, которая полностью усваивается в кишечнике и оседает на боках, увеличивая массу тела. – Чтобы кишечник хорошо функционировал, ему нужна клетчатка. Это нерастворимые волокна, которые содержатся в растительной пище. Их много во фруктах, овощах, грибах, злаковых кашах. В кишечнике нет ферментов, чтобы расщепить эти волокна, они проходят сквозь него транзитом. Клетчатка полезна, так как раздражает стенки кишечника, нормализует перистальтику, очищает от токсинов и вызывает регулярный стул. К тому же она не усваивается, а значит, и не оседает на боках. Но большинство людей употребляют слишком мало фруктов и овощей. Хорошие фрукты стоят дорого, а овощи не такие вкусные, как сладости, выпечка или макароны с мясом. В итоге клетчатки организму не хватает и развивается хронический запор.

Сергей Вялов

– Чем опасные хронические запоры?

– Хронический запор – один из факторов риска колоректального рака. Кишечник должен регулярно опорожняться, чтобы в нем не застаивалось содержимое. Если же оно застаивается, происходят реакции гниения, брожения, выделяется большое количество токсинов. Они годами воздействуют на стенку кишечника, провоцируя вначале полипы, а затем – рак.

– Многие считают, что запор – это ерунда: выпил таблетку – и все прошло. А еще лучше лечиться растительными препаратами, например, сенной. В народе она очень популярна…

– На самом деле пожизненный прием лекарств – не лучшее решение. И сенна – не лучший выбор. Препараты на ее основе через 4–12 месяцев регулярного приема вызывают меланоз кишечника – отложение пигмента в слизистой оболочке и подслизистой основе. Это одна из вероятных причин, почему люди, принимающие сенну, чаще болеют колоректальным раком.

Вообще, всегда стоить помнить, что растительные препараты, какими бы натуральными они ни были, всегда имеют побочные эффекты. И порой серьезные. Например, антрагликозиды, которые содержатся в сенне, при длительном применении способны вызывать воспалительные изменения кишечника, вплоть до изъязвлений [1]. При злоупотреблении препаратами сенны может развиться псевдомеланоз толстой кишки – буро-черная пигментация слизистой. К счастью, это явление обратимое и проходит после отмены препарата [2]. Известны случаи, когда препараты сенны при передозировке оказывали токсическое влияние на печень [3]. Кроме того, такие препараты при длительном применении увеличивают риск колоректального рака [4].

– И чем же лечить запор? Есть какие-то безопасные слабительные средства?

– Ищите лекарства без сенны в составе. Врачи обычно рекомендуют своим пациентам пикосульфат натрия – он помогает быстро справиться с запорами и не вызывает привыкания.

Современные препараты на основе пикосульфата натрия имеют ряд преимуществ – они не всасываются в кишечнике, не препятствуют усвоению питательных веществ, не попадают в кровь, а значит, не дают нагрузку на печень. Их задача – стимулировать естественный процесс очищения кишечника. Действуют они через 10–12 часов после приема, то есть приняли на ночь – утром с кишечником полный порядок.

3 совета по профилактике запоров

Врачи говорят, что болезнь проще предупредить, чем потом лечить. Мы попросили Сергея Вялова рассказать, как избежать запоров. И вот его советы:

1. Правильно питайтесь. Для профилактики запоров в день достаточно съедать 20 г клетчатки и выпивать 1,5 л воды. Для лечения запоров дозу клетчатки стоит повысить до 30 г, а количество воды – до 2 л.

2. Не занимайтесь самолечением. Прием слабительных может быть эпизодическим, но ни в коем случае не регулярным.

3. Обращайтесь к врачу, чтобы найти причину запора. Запоры могут быть симптомом многих заболеваний: сахарного диабета, дисфункции щитовидной железы, болезни Паркинсона, многочисленных патологий прямой и ободочной кишки. А иногда функцию кишечника нарушают препараты: от давления, от депрессии, от изжоги, от анемии и т. д.

