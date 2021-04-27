То учения не нравятся, то возвращение войск раздражает: Шойгу ответил недругам России

Министр обороны РФ сделал несколько принципиально важных заявлений. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Душанбе проходит очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. На нем выступил и глава военного ведомства России Сергей Шойгу. О сделал ряд принципиально важных заявлений. Приводим некоторые из них.

О ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ

- Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах. В ответ на эту угрожающую деятельность Россия предприняла соответствующие меры.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

- В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ.

Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ.

О КАПРИЗАХ НЕДРУГОВ

- В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ.

РОССИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ

- Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений «Дефендер Юроп». Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений «Дефендер Юроп». Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники».

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