Доллар, гудбай: доля американской валюты в российском экспорте упала ниже 50%

Главная причина ухода от доллара в международных расчетах – обезопасить себя на случай новых санкций со стороны Америки Фото: REUTERS

Если раньше Россия уходила от доллара не спеша, то теперь перешла на быстрый шаг. По сообщению ЦБ, если в начале 2020 года доля доллара в экспортных расчетах России равнялась 61%, то в IV квартале эта цифра снизилась до 48,3%. Проще говоря, за товары, которые мы продаем за границу, нам теперь платят в основном не в баксах, а в других валютах. И это исторический момент: впервые за все время доля доллара в международных расчетах нашей страны упала ниже 50%.

Уходить от доллара в международных расчетах нам помогают китайцы, которые тоже не в восторге от власти зеленых бумажек. С Китаем мы торгуем очень активно, и не только газом и древесиной. В прошлом году несырьевой экспорт из России в Китай вырос на 13%, китайцы активно покупают у нас мясо, муку, подсолнечное масло и многие другие товары. А от российских конфет китайцы в полном восторге: за прошлый год мы отправили в Поднебесную 80 тысяч тонн сладостей - на 21% больше, чем в 2019-м. И если еще год назад китайцы рассчитывались с российскими поставщиками главным образом в долларах, то теперь ситуация изменилась. По данным ЦБ, 83% расчетов по экспорту в Китай сейчас ведутся в евро. И это тоже рекорд: за год показатель вырос почти вдвое.

- Главная причина ухода от доллара в международных расчетах – обезопасить себя на случай новых санкций со стороны Америки. Если США заблокируют российские долларовые счета, то расчеты в американской валюте между Россией и ее торговыми партнерами прекратятся, - объясняет Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ». - Расчеты в евро, на мой взгляд, более прагматичны. Россия и ЕС активно торгуют между собой и Европа вряд ли пойдет на жесткие санкции, которые помешают российским расчетам в евро. Что же касается Китая, то работа по уходу от доллара в расчетах между Россией и КНР ведется уже давно. Китай тоже опасается, что расчеты в американской валюте могут «зависнуть» в случае новых санкций. Поэтому он также заинтересован в том, чтобы переводить платежи в евро.

Но все это пока относится только к экспорту. Что касается импорта, то здесь процесс ухода от доллара идет куда медленнее. За товары, которые ввозятся в Россию, мы расплачиваемся долларами, евро и остальными валютами примерно поровну. Но доля евро все равно понемногу растет: за прошлый год она увеличилась с 29,8 до 32 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В чем Россия получает деньги за экспорт

В чем Россия получает деньги за экспорт

...и чем расплачивается за импорт

и чем расплачивается за импорт

*По данным ЦБ РФ

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