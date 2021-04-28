Таких жертв не требует: как не «убить» печень за один поход к косметологу

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При чем тут гепатит

Печень обезвреживает токсины, регулирует углеводный обмен, участвует в белковом обмене и пищеварении – вырабатывает желчь. Все это обеспечивают клетки печени – гепатоциты.

Гепатит – воспалительное заболевание, которое разрушает гепатоциты. Если организм не успевает «залатать» повреждения, он заменяет клетки печени соединительной тканью – этот процесс называется «фиброз». В результате печень перестает нормально выполнять свои функции.

Есть несколько видов гепатита, но В и С – наиболее опасные. Они могут долгое время не проявлять себя симптомами – иногда пациенты узнают о гепатите уже на стадии цирроза или трансплантации печени.

Гепатит В может проникнуть в организм с биологическими жидкостями через микротравмы слизистых или при использовании «грязных» инструментов – об этом расскажем чуть позже. Его «коллега» гепатит С может попасть исключительно через кровь, и во внешней среде живет около 15 минут.

Вопреки стереотипу, пожелтение кожи и глаз проявляется далеко не всегда – чаще это чувство усталости, расстройство сна и потеря аппетита.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатитом В или С инфицированы 325 миллионов человек по всей планете. Ежегодно от него умирает 1,4 миллиона человек – это больше населения Казани, Нижнего Новгорода и Эстонии.

Стоит помнить, что хронический гепатит В может вызвать цирроз печени через 15-40 лет. Этот срок кажется колоссальным, однако есть нюанс – действующего непосредственно на вирус препарата не существует, единственный выход – попытаться терапией отсрочить развитие осложнений.

Гепатит С – полная противоположность: препарат есть, но нет вакцины. Тем не менее, он также может в течение 10–30 лет привести к циррозу, если перейдет в хроническую форму.

Как гепатит связан с косметическими процедурами

Среди косметологических процедур есть много инвазивных, то есть нарушающих целостность кожи или слизистых. Сюда входят ботулинотерапия, биорепарация, мезотерапия, микронидлинг и иные процедуры. Также не стоит забывать про пирсинг, татуировки и перманентный макияж. Иногда опасность заражения могут таить маникюр и педикюр.

Получить «подарок» можно в том случае, если мастера не следят за чистотой инструментов или обеззараживают их неправильно. Например, протирание спиртом или антисептиком стерилизацией не считается. По этой причине всегда стоит обращать внимание на состояние инструментов, которые использует мастер.

Главное правило при защите от гепатитов В и С – ноль контактов с чужой кровью. Это касается не только косметологических процедур. Вероятность заражения хоть и не исчезает полностью, но снижается практически до нуля с помощью нескольких простых правил:

1) Не используйте любые чужие предметы личной гигиены, в том числе зубные щетки, бритвы и маникюрные ножницы;

2) У любого, кто проводит вам инвазивные процедуры, должны быть либо одноразовые, либо стерилизованные и герметично запакованные инструменты. Когда есть возможность, всегда требуйте вскрывать упаковку при вас;

3) Пользуйтесь презервативами – риск заразиться гепатитом есть и при сексе.

Как провериться на гепатит правильно

Пройти анализ на наличие вируса гепатита в организме можно в Лаборатории «Гемотест». Результат будет готов уже через день – достаточно прийти в ближайшее отделение и сдать кровь, соблюдая правила подготовки к исследованию.

Приезжать за результатом лично не нужно – он придет на электронную почту и отобразится в Личном Кабинете.

Ознакомиться с правилами подготовки к исследованию, уточнить адреса отделений и узнать стоимость можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест»:

– Анализ на гепатит В;

– Анализ на гепатит С.