Парадокс «дешевого правительства»: почему от институтов развития нет никакого развития

По стране таких структур огромное количество. Многие из них изначально создаются для распиливания средств Фото: Shutterstock

Счетная палата опубликовала отчет о том, как ведется поддержка малого бизнеса в России. Этим занимается структура под названием Корпорация МСП. Оказалось, что средняя зарплата там превышает полмиллиона рублей в месяц, а конкретных результатов работы аудиторы не увидели. Вот какими мыслями поделился в связи с этим Экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

Первое, что приходит людям на ум, когда они видят сообщения о том, как работают такие структуры, - вот, мол, шарашкины конторы, они и созданы только для того, чтобы пристраивать своих людей на тепленькие местечки.

Но вред и опасность от них не только в этом. Это еще и перенос ответственности. Государство свои прямые обязанности передает квазинезависимым структурам, разным корпорациям, фондам. Но во-первых, они делают это за совершенно другие деньги. Можно сравнить зарплаты в федеральных корпорациях развития и федеральных же ведомствах. Это небо и земля - даже на уровне руководителей, не говоря о среднем звене и рядовом уровне. А во-вторых, это снятие ответственности за результат. И самое главное, такие корпорации находятся под значительно менее жестким контролем, чем непосредственно органы государственной власти. Соответственно, возможности вывода денег или их неразумного использования там значительно выше.

Если государство напрямую оказывает помощь малому или среднему бизнесу, то вырабатываются четкие критерии, и помощь оказывается тем, кто под эти критерии подходит. А если это делать через прокладку, как бы красиво она не называлась, то эта прокладка может заниматься помощью по своему усмотрению, а если уж совсем грубо, то, по сути, по своему произволу: этим помогла, а этим нет. Естественно, при этом у нее тоже будут регламенты, правила, но контроль за ними будет значительно слабее.

По-хорошему, такие компании надо бы разогнать, а их функции передать органам власти. Их процветание- проявление либеральной идеологии так называемого «дешевого правительства». Государство отказывается от выполнения некоторых своих обязанностей, но поскольку необходимость их выполнения никуда не исчезает, то они передаются якобы негосударственным структурам, которые в результате тратят значительно больше государственных денег. Клинический пример такой политики - передача в регионах «скорой помощи» на «аутсорсинг» частному бизнесу.

По стране таких структур огромное количество. Многие из них изначально создаются для распиливания средств. Но даже те, которые созданы ради дела, оказываются не всегда эффективными. Их сложнее контролировать. Доклад Счетной палаты говорит о том, что она видит проблему, пытается что-то делать, но о у нее значительно ограничены права по сравнению с теми ситуациями, когда речь идет о контроле прямого расходования бюджетных средств. Функций Счетной палаты заведомо недостаточно для реального контроля. Это как свисток у чайника — просигналить и пар выпустить.

Поэтому такие структуры живут и процветают. Например, организации, которые занимаются разработкой реформ. Иногда это очень солидные структуры. Возьмите хотя бы ВШЭ, она разрабатывала реформы образования, основываясь на рекомендациях западных консалтинговых контор. Причем разработки велись на деньги нашего бюджета. Получается, наше образование уничтожали за наш же счет, за счет федерального бюджета. Или посмотреть все эти бесчисленные корпорации развития при региональных правительствах. Было это и на федеральном уровне. Например, Фонд развития промышленности выделял до 1 млрд руб на проект при том, что этого для серьезного промышленного предприятия заведомо недостаточно, - и это при том, что он был одной из лучших структур в этой сфере! Сейчас премьер Михаил Мишустин начал наводить порядок в работе таких структур.

Есть и положительные примеры — в первую очередь, Российский фонд прямых инвестиций, который профинансировал создание вакцины "Спутник-V". Но таких примеров немного.