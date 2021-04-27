На реставрацию объектов культурного наследия впервые за 10 лет потрачены все выделенные средства

Фото: министерство культуры

В 2020 году на реставрацию объектов культурного наследия потратили все заложенные на эти цели средства. Их общая сумма составила девять миллиардов рублей, сообщил первый заместитель Министра культуры России Сергей Обрывалин в ходе поездки в Санкт-Петербург.

Фото: министерство культуры

- Впервые за последние десять лет кассовое исполнение средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия составило 100%, - отметил он.

В ходе своей поездки Обрывалин также посетил здание Биржи на стрелке Васильевского острова. Сейчас там продолжается реставрация, идут работы по гидроизоляции, кровле и фасадам. Ремонт планируются завершить к ноябрю 2022 года.

Фото: министерство культуры

Отдельный вопрос - фундамент здания. По словам Обрывалина, в ближайшее время выберут новую комиссию по мониторингу - после осмотра здания специалисты составят экспертное мнение о необходимости его усиления. Свой вердикт они вынесут к концу лета.