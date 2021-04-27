За год прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» выросла в четыре раза

Прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» выросла за год на 307%, следует из данных финансовой отчетности британской компании по итогам работы в первом квартале 2021 года. Доля ВР в чистой прибыли российской компании составила 451 млн долларов, что на 53% выше показателя предыдущего квартала и вчетверо превышает результат 2020 года. Напомним, в «Роснефти» транснациональной компании принадлежит 19,75%.

Президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах Национального нефтегазового форума в Москве отметил, что транснациональная компания не планирует снижать долю в российской и намерена расширять число совместных проектов.

«Мы очень довольны нашим участием в "Роснефти", у нас сотрудничество во множестве областей», - пояснил топ-менеджер. По словам Кэмпбелла, совместные проекты компаний даже могут расшириться, так как российское предприятие очень привержено снижению своего углеродного следа.

BP за счет участия в «Роснефти» смогла также отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент - добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Таким образом почти треть от всей добычи BP (3,27 млн б.н.э.) получена благодаря «Роснефти».

Ранее главный исполнительный директор BP Бернард Луни напомнил, что у BP долгие, глубокие и стратегические партнерские отношения с «Роснефтью». Кроме того, положительный пример сотрудничества двух компаний отметил президент России на заседании попечительского совета Русского географического общества в апреле.

«Ваше сотрудничество с российской «Роснефтью» идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации имеет положительные значения. Со своей стороны, мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется», - сказал президент, обращаясь к главе ВР Бернарду Луни.

Напомним, BP — не только крупнейший миноритарный акционер «Роснефти», но и ее партнер по ряду значимых проектов в разведке, добыче, переработке и розничном бизнесе. Россия является единственной крупной страной, в которой BP полностью замещает добычу запасами.