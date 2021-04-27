Владимир Путин - Совету законодателей: Все вы в масках. Но я всё равно вас узнаю и приветствую

Президент отмечает в Питере День российского парламентаризма. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

- Все вы такие дисциплинированные, все в масках, - с улыбкой обратился Владимир Путин к членам Совета законодателей при Федеральном собрании, которые вместе с президентом во вторник, 27 апреля, съехались в Санкт-Петербург. - Ну, ничего не поделаешь, требование времени. Но я всё равно вас всех вижу, узнаю и приветствую.

Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма - этот праздник по традиции уже много лет отмечают в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.

- Именно здесь, в этом зале практически, - напомнил Путин, - 115 лет назад торжественно открылось первое заседание Государственной Думы. Это не просто памятная дата, а важная, значимая веха в развитии российской государственности.

Президент ещё раз напомнил о новых мерах поддержки семей с детьми, неполных семей и других социальных гарантиях, о которых говорил в мартовском Послании, и особо подчеркнул:

- Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

- Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной гонке. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики.

- Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма. Вы знаете, насколько это вредно. Вот мы говорим с вами постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается.

Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма - этот праздник по традиции уже много лет отмечают в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

- И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами.

- Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать её изнутри – вот что это означает

- Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными.

- Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне.

- Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна.

- Полагаю, что накал избирательной кампании, политическое соперничество не нарушат ритм текущей законотворческой работы, не собьют её темпы и не отразятся на качестве выполнения планов как в Государственной Думе, так и в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации.

- Рассчитываю, что всё намеченное будет отработано вами профессионально и в срок, в том числе в рамках нашей общей большой работы по реализации Послания.

- Хорошо знаю, что такие общенациональные задачи для всех присутствующих всегда в приоритете.

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