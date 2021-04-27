В центре внимания — интересы человека

Какие месседжи из Послания Президента Федеральному Собранию вынесли на разных уровнях власти, особенно в регионах? Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Какие месседжи из Послания Президента Федеральному Собранию вынесли на разных уровнях власти, особенно в регионах? Губернаторы новой волны и эксперты на Круглом столе «Послание Президента: взгляд из регионов», который Экспертный институт стратегических исследований (ЭИСИ) провел в РИА Новости, обсудили, как предложенные Владимиром Путиным меры отразятся на экономическом, инфраструктурном, социальном развитии регионов, и рассказали о своих предложениях по итогам Послания.

ЗА ВАМИ ДОЛЖОК...

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил о скоординированности действий центра и регионов

- Когда мы говорим о комплексном подходе — речь и о повышении самостоятельности регионов. Федеральный центр задает нам темп по соцподдержке. Летом ожидаем заседание Госсовета, посвященное упорядочению отношений центра и регионов. По снижение долговой нагрузки решение принято. Когда в год только на обслуживание долга 75 млрд. рублей шло — это для регионов очень тяжело. Когда 95% госдолга в регионах с низкой бюджетной обеспеченность — как тут было развиваться? И если сейчас для таких субъектов 25 процентов долга будет замещено коммерческими кредитами — это поможет сформировать программу развития.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

Президентом принято решение о реструктуризации долгов до 2029-го - вот это реальная поддержка регионов. 120 млрд. в виде помощи регионам РФ планируется уже в этом году. Есть инфраструктурные облигации — в основном для поддержки жилищного строительства, застройщиков. Возникают и возможности в дорожном строительстве и в общественном транспорте. Конкретно для Челябинской области это развитие наземного транспорта и метро, две задачи, которые решаются последние 30 лет. Мы предложили реструктурировать долги и определились с основными проектными решениями. Для жителей Челябинска это отличная новость. Регионы расправят крылья, высвободят средства на приоритеты - на цели, которые определены указом Президента.

ЗАВОДЫ, КВАРТАЛЫ, ЖИЛЫЕ МАССИВЫ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев особо остановился на жилищной проблеме:

- Три раза Кузбасс был упомянут в послании президента. Особо подчеркнут курорт Шерегеш. Мы в два раза увеличили количество посетителей за два года, к 2024-му стоит задача вывести его в разряд международных курортов. И очень важно комплексное развитие территорий. Ведь Кузбасс рос вокруг заводов — дома строились рядом, из отходов. Эти частные кварталы не украшают облик городов. И мы развернули комплексную программу, где целые кварталы объединяет единый план. Там строительство домов со всей инфраструктурой в шаговой доступности. Формируем новый современный облик наших городов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алюминиевый завод в Новокузнецке ждет глубокая модернизация. Новокузнецк попадал в статус одного из самых загрязненных городов — но сейчас статус по загрязненности понижен с очень высокого до высокого . И модернизация завода поддержана на уровне президента. Это улучшит экологию Новокузнецка. Возникнут новые рабочие места. Появится возможность увеличивать зарплату. Мы создаем серьезный синергетический эффект. Мероприятия, которые предложил президент — они очень нужны нашим людям.

В программе экономического развития Кузбасса до 2035 года в центре стратегии — человек. И на любые решения мы смотрим через призму - как это отразятся на жизни жителей Кузбасса.

ЗА ВАС И ЗА ГАЗ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов говорил о том, как сложно реализовывать стратегические программы при низкой бюджетной обеспеченности.

- Главное решение — появился инструмент, который позволяет разрубить противоречие между необходимостью развития и низкой бюджетной обеспеченностью. Жесткая политика минфина не позволяет нам доходы направлять на стратегические проекты. Появившаяся возможность под 3% на 15 лет взять инфраструктурный кредит, позволит нам заниматься стратегическими кредитами. Решить проблемы, которые жители ждут от нас десятилетиями. За 2 года это не возможно, а за 15 лет - возможно. Переосмысление инфраструктуры Петропавловска-Камчатского. Это же слоеный пирог проблем советского времени — водоснабжение, система отопления, канализация. Как говорят экономисты: кредиты, которые привлекаются на текущие расходы — это не очень здоровый инструмент, а кредиты на развитие — это правильный инструмент.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Послание читалось как послание для людей и про людей. Президент выявил главные проблемы, которые волнуют человека, - трудоустройство, благополучие семьи, возможность путешествовать, поддержка школьников. То, что 50% расходов на детский отдых будет возмещено государством — это сложно переоценить. И большая надежда на мобильные диагностические комплексы, которые поступят в регионы.

Решение вопроса газоснабжения будет иметь прямой социальный эффект для жителей Камчатки. Каждый житель региона услышал — мы не забыты.

ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил свой взгляд на комплексное развитие территорий.

- Президент призвал брать губернаторов на себя ответственность — и мы берем. Реализуем проект перехода через Волгу — крупнейший проект в стране, делается по заказу Самарской области, 20% работ уже проведено. Два года мы активно работали над повышением собственных доходов. И на 20 млрд. сократили бюджетный долг - до 8 с небольшим миллиардов. Это помогло меры поддержки для ветеранов ввести ежемесячные, и для ряда других категорий граждан.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы реализуем масштабные проекты — благодаря инструменту, который предложил президент. Для самарско-тольяттинской агломерации создаем скоростное сообщение. Единый город - иная синергия. Этот проект включен в инвест-программу РЖД. Наша оценка — 12 млрд. мы точно сможем привлечь. Это минимальная планка, когда Минфин утвердит положение.

Мы строим три моста. Общая стоимость превышает 13.5 млрд. Благоустраиваем территории вокруг бывших промзон. 10 станций метро действующих и есть план развития метро.

Подходы управленческие в плане открытости будут меняться, согласно требованиям президента.

АКЦЕНТЫ И ПРОЦЕНТЫ

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов подвел итоги.

- Ключевая вещь в исполнении послания - эффективность госуправления. Регионы должны получить стимулы для развития. И мы видим те акценты , на которые стоит обратить особое внимание.

Президент сказал о необходимости повышения самостоятельности регионов. Многие регионы свободу свою смогли воплотить в эффективные управленческие решения. Но не все . Не всем удалось добиться того, чтобы жители воспринимали конкретные шаги по преодолению ковида.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов Фото: Евгения ГУСЕВА

Важна роль Госсовета в проработке решений, которые поручил принять президент. Создан координационный центр, который должен повысить горизонтальную координацию. Это, в первую очередь, эффективное взаимодействие с разными институтами власти для реализации проектов федеральных. Сейчас система взаимодействия внутри правительства довольно сложная. И каждому губернатору в этой сложной системе придется взаимодействовать, и его замам тоже.

Для регионов, которые будет иметь позитивную кредитную историю, станут выдаваться инфраструктурные кредиты. И кредиты на развитие реальной экономики.

Губернаторы многие об этом говорили - в послании посыл: мы должны обратиться к человеку.

В эффективности система управления принципиально важно, как будут выстроены горизонтальные связи. Регионам надо не конкурировать, а сотрудничать. Необходима стратегия для федеральных округов, которые бы сотрудничали друг с другом.

Есть элементы, которые повысят координирование. Это рабочая группа Госсовета, когда губернаторы накануне Госсовета собираются вместе с чиновниками министерств и прорабатывают детали.

Есть координационный центр правительства — для анализа онлайн. Он сегодня локомотив межведомственного взаимодействия, и теперь важно выстроить работу экономических групп.

И Цели устойчивого развития (ЦУР) — дают важную информацию для губернаторов. Важно, чтобы главы регионов могли использовать это для принятия управленческих решений.