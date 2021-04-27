Третьяковка идет в регионы, а ВолгаФест анонсирует закаты: какие пять культурных событий Самарской области заинтересуют всех россиян

Филиал Третьяковки откроется в историческом здании Фабрики-Кухник. Фото: скриншот с видео

Этим летом и осенью Самарская область претендует на звание одного из самых культурных центров региона. Запланированные в этой сфере события как минимум претендуют на вхождение в культурный топ года, а как максимум способны стать настоящими точками притяжения туристов – наравне со столичными городами. Более подробно о событийном календаре в Самарской области рассказала на пресс-конференции в ТАССе министр культуры региона Татьяна Мрдуляш, призвавшая россиян непременно в предстоящие месяцы наведаться на берега Волги - и не только для того, чтобы загорать на пляже.

Такой интерес на федеральном уровне к культурным событиям Самары не случаен. Министр культуры объяснила, что в последние годы в регионе появилось немало качественной и комфортной инфраструктуры, на базе которой могут возникать действительно притягательные для тысяч гостей мероприятия разной направленности. Важную роль в появлении такого «основания» сыграло постоянное участие региона в реализации нацпроекта "Культура", а также личный контроль за этой сферой со стороны губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, глава региона уже два года возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура". Под его руководством за это время было сформировано и выдвинуто немало предложений. Только за прошлый год по всей стране было отремонтировано более 330 ДК, построено свыше 300 модельных библиотек, модернизированы десятки кукольных театров. Заметим, Самарская область стала одним из лидеров по темпам изменений в сфере культуры, произошедших в 2020 году.

Уже в начале лета с 7 по 20 июня в Самаре пройдет масштабный фестиваль набережных ВолгаФест. Как обычно, на него соберутся уличные музыканты, театры, создатели арт-объектов со всей страны.

- Волгафест – это тот фестиваль, который мог сложиться только в Самаре с её уникальными набережными, потрясающим климатом и динамичным городским темпом, - отметила Татьяна Мрдуляш. На две недели фестиваль растянется из-за пандемийных ограничений, но в целом программа от этого только выигрывает, так как распределенные в пространстве активности смогут увидеть больше зрителей. Организаторы не стесняясь называют фестиваль главным событием лета: гостям обещают фестивальный городок на пляже – с амфитеатром и кострищем, коленным теплоходом и закатами, которые превратятся в спектакль. В планах – канатоходец над Волгой, десятки творческих коллективов (среди хедлайнеров – интересный коллектив «Ким и Буран»), мастер-классы и живое общение с экспертами в различных областях.

ВолгаФест — праздник, который очень любят жители Самары. Фото: Михаил ГУСЕВ

В первых числах июля под Самарой состоится традиционный Грушинский фестиваль, на который ежегодно приезжают любители бардовской песни со всех концов страны, а на сцену выходят и самые опытные и известные представители жанра, и начинающие авторы-исполнители, которые могут участвовать в конкурсе. В этом году на экраны вышел фильм о долгой дороге на Грушинский от Жоры Крыжовникова, так что интерес к фестивалю немного подогрет, а организаторы обещают удивить новшествами.

Не менее богатым на культурные события в Самарской области будет сентябрь. Открытие филиала Третьяковской галереи ждут не только в регионе: директор «Третьяковки» Зельфира Трегулова уже говорила, что для музея это новые и неожиданный опыт, который поможет искусству еще ближе шагнуть в народ.

- В сентябре нас ждет также важное событие (особенно дорогое моему сердцу, поскольку я в этом проекте с 2018 года) - завершение восстановления здания Фабрики-кухни в Самаре – филиала Государственной Третьяковской галереи. Это грандиозное событие для всей области, которое задаст новую планку всем регионам страны по тому, какие могут быть музеи в городах России, - отметила Татьяна Мрдуляш.

Зельфира Трегулова в свою очередь не раз высоко оценивала само здание, где расположится музей: уникальное помещение площадью восемь тысяч квадратных метров, огромные площадки для экспозиций.

- Это действительно будет такой город-сад. Тем более что здание находится в городском пространстве, где раньше были разбиты парки. Сейчас это все силами местной администрации восстанавливается. Здесь будет развернут современный парк с остатками промышленной архитектуры и восстановлен сквер памяти борцов революции. Мы сейчас вместе с командой "Третьяковки" в Самаре, а это замечательная молодая команда, работаем над тем, что представить в момент открытия музея, - отметила она.

Создание первого в России филиала легендарной Третьяковки стало возможным благодаря активной позиции губернатора Дмитрия Азарова, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура» и отстаивает интересы региона на федеральном уровне. Он не раз говорил, что ему как коренному жителю города, появление здесь легендарной Третьяковки особенно важно и приятно. Вместе с коллегами губернатор добился того, чтобы в здании Фабрики-кухни – уникального объекта из советского наследия – разместили филиал музея. Это позволило наконец-то начать реставрацию здания, привлечь на это средства из федерального бюджета. За стройкой в режиме онлайн могут следить все жители области, а уже в сентябре новый музей должен распахнуть свои двери для жителей города и туристов.

Также в регионе в сентябре состоится фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH», который в этом году пройдет при поддержке федеральных коллег. В этом году, под предводительством сына композитора дирижёра и пианиста Максима Дмитриевича Шостаковича, фестиваль может подняться на другой уровень и обрести новое звучание.

В конце года, когда сезон набережных будет закрыт, Самарский театр оперы и балета пригласит зрителей на премьеру балета «Дон Кихот». Сейчас над постановкой работает балетмейстер Юрий Бурлака. Это мероприятие станет завершающим аккордом в серии культурных событий на 2021 году.