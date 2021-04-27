Можно успеть стать «Лидером России»

До 17 мая продлена заявочная компания флагманского проекта президентской платформы «Россия-страна возможностей»

Подать заявку, чтобы участвовать в конкурсе, можно на сайте Лидеры России.рф. Вплоть до 23 часов и 59 минут 17 мая 2020 года. Выбрать можно одно из 8 направлений: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Госуправление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

Чтобы попасть на дистанционный этап тестов претенденту, кроме того, что он заполнит анкету, нужно записать видеообращение. Что в нем должно быть? Ответы на простые вопросы: зачем вам этот конкурс и чего вы уже достигли в этой жизни на профессиональном уровне.

Оргкомитет перенес и сроки проведения дистанционного этапа. По новому графику первые тесты начнутся 20 маяи закончатся 1 июля. Да, будут не только тесты, но и задания по направлению, которое вы выбрали.

Кстати, на сегодня более 140 с половиной тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс. Из них более четверти — женщины. Треть заявок пришлась на направление «Бизнес и промышленность». Также популярны «Госуправление» и «Информтехнологии». По данным руководителя конкурса Алексея Комиссарова, больше всего заявок, 26,3% - от участников в возрасте от 31 до 35 лет.