Зеленский снова хочет прогнуть «Минские соглашения»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Перед приездом Владимира Зеленского, некоторые СМИ Херсонской области (к примеру, городской ресурс kherson.life) поведали о странном. Дескать, приедет президент не один, а с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. И будут лично руководить учениями «по противодействию агрессии РФ и экстренной эвакуации секретных документов». То есть, противодействие, видимо, планировалось настолько формальное, что пришлось бы спешно эвакуировать документацию.

Может быть президентский протокол отказался от этой сомнительной затеи, а может это и вовсе были информационные проделки агентов ГРУ, но опечатанные шкафы с бумагами при Зеленском не таскали. Он приехал на позиции, которые назвали передовыми (в смысле, на переднем краю), проверил деревянный настил в окопах, накрахмаленные наволочки подушек в полевом госпитале, посмотрел в бинокль на такой близкий, но недостижимый Крым и снова взялся за старое.

Владимир Зеленский общается с военнослужащими на границе с российским Крымом, Херсонская область. Фото: REUTERS

- Я считаю, что Минск должен быть гибким. И никто не говорит, что необходимо закрывать Минск или что-то с ним делать, - поведал Владимир Александрович, словно и не с ним вчера вышло интервью в Financial Times, в котором он допускал возможность отказаться от формата. - Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены. Мы все с вами видим, что Минск не продвигает нас вперед. По каждому из пунктов Минск есть те или иные торможения. Это говорит о том, что процесс неусовершенствованный и несовременный. Привлечение других стран до платформы переговоров, которые должны привести к остановке войны, - я считаю, что эта правильная идея.

Накануне глава Украины предлагал позвать весь англо-саксонский мир в лице лидеров США, Канады и Великобритании. Только вот обсудить эту идею практически не с кем. Госдеп с утра вдруг заявил, что альтернативы «Минску» нет. С главами ЛДНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником Владимир Зеленский встречаться отказался категорически. Какие, мол, переговоры с террористами (а в трехсторонней контактной группе вы тогда как с ними говорите?). А Путин, как во вторник еще раз напомнил Дмитрий Песков, готов вести диалог только о двусторонних отношениях.

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