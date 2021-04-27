Георгиевскую ленту получат даже на Украине

В России началась ежегодная Всероссийская акция накануне Дня победы над фашизмом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Акция «Георгиевская ленточка», которая уже стала традиционной и ежегодной, 27 апреля стартовала на Зубовском бульваре в Москве. Она проходит в стране 16-й год подряд, с 2005 года. И идет в течении почти двух недель - до Дня победы. К акции в последнее время подключается все больше стран. Причем не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

В российской столице старт акции дали сопредседатель штаба «Бессмертного полка Росси» Сергей Макаров и глава движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, заместители глав Россотрудничества Павел Швецов и Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, руководство медиагруппы «Россия сегодня».

По словам Павла Швецова, уже более чем в 80 странах так или иначе поддержали «Георгиевскую ленточку». А Павел Абрамов подчеркнул, что получить этот символ победы смогут даже на Украине — по онлайн-запросу. Впрочем, в этой стране все советские символы, в том числе и один из символов победы в Великой Отечественной, георгиевская лента, с 2017-го объявлены вне закона. Запрет, вступивший в силу ровно 4 года назад, гласит, что за ношение этой оранжево-черной ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен ( от 2 до 6 тысяч рублей). При повторном «нарушении» штраф увеличится до суммы более чем в 11 тысяч рублей и грозит административным арестом до 15 суток.

Но люди, которые 9 мая наденут в этой славянской республике георгиевскую ленту в память о 3 миллионах человек, погибших при освобождении Украины советскими войсками от немецких нацистов, до сих пор остаются...