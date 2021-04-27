Все девушки Павла Дурова: студенческая любовь, украинская фанатка и экс-подруга Тимати

Павел Дуров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Загадочный Павел Дуров продолжает будоражить фантазии режиссеров даже спустя много лет после своих эксцентричных выходок (помните самолетики из пятитысячных купюр, запущенные из окна питерского офиса?) и переезда в Эмираты. 24 апреля в новом онлайн-кинотеатре KION вышла документальная картина Родиона Чепеля «Дуров», которая этой весной участвует в конкурсной программе Московского кинофестиваля.

Сам создатель "ВК" в кадре не появился: о нем говорят коллеги, друзья и недруги. Создатели ленты не только показали тернистый путь программиста, но и попытались приоткрыть завесу тайны над его личной жизнью, которую сам Дуров тщательно оберегает от лишних глаз. Впрочем, в случае с Павлом нельзя быть уверенным до конца, что эти девушки не виртуальные, также, как и его творения...

Дарья Бондаренко

Дарья - одна из соратниц Дурова со времен учебы в СПбГУ. Пока будущий миллиардер грыз гранит науки на философском факультете, Бондаренко была студенткой истфака. Их знакомство в своей книге «Код Дурова» описал Николай Кононов: симпатия возникла, когда Дарья брала у Павла интервью для студенческой газеты «Студень». Именно эту девушку многочисленные СМИ до сих пор называют реальной женой программиста.

Павел с Дарьей Бондаренко. Фото: Личная страница Вконтакте

В 2014 году на фоне информационной войны вокруг Дурова одно из изданий получило информацию от петербургского ЗАГСа, согласно которой, у Павла есть дочь и сын, родившиеся в 2009 и 2010 годах. Впрочем, достоверность этих документов сам основатель «ВКонтакте» так и не подтвердил, а в соцсетях у Бондаренко нет ни одного кадра с детьми.

Катарина Пудар

Девушки модельной внешности часто мелькали рядом с Павлом. Во многом это стало стратегией Дурова по избавлению от стереотипа «ботаника-айтишника» - об этом часто вспоминают герои фильма «Дуров». Еще одним романом, который приписывают российскому миллиардеру, стали отношения с сербской моделью Катариной Пудар.

Катарина Пудар. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2014 году Пудар появлялась на снимках в честь семилетия «ВКонтакте», где участвовала в довольно откровенных фотосессиях. Одной из наиболее известных акций, в которых была задействована Катарина, стали «футболки от Дурова», когда на Дворцовой площади Санкт-Петербурга раздали 1000 маек с логотипом собаки Павла. Кроме того, сербскую модель часто видели вдвоем с Дуровым и в других общественных местах, что неизбежно подогревало слухи.

Хельга Лавкейти

Еще одной возможной пассией Дурова может быть модель Хельга Лавкейти (настоящее имя - Ольга Коробицына), которая стала известна в Рунете благодаря пикантным фотосессиям.

О ее связи с Дуровым говорили с 2013 года, после того, как девушка появилась на дне рождения российского миллиардера, а затем и на семилетии «ВКонтакте». С тех мор СМИ регулярно упоминают ее как одну из «любимых моделей Дурова».

Хельга Лавкейти. Фото: Личная страница Вконтакте

Маргарита Дурова

Но однажды все романы Дурова померкли: в 2017 году на информационную арену вышла якобы официальная жена Маргарита, проживающая в Киеве. Она многократно появлялась на страницах различных СМИ, утверждая, что находится в браке с Павлом, ведь Маргарита - «любовь всей его жизни».

Маргарита Дурова. Фото: Личная страница Вконтакте

Киевлянка, вероятно, без ведома создателя «ВКонтакте», заполнила свою страницу в соцсети публикациями и фотографиями, посвященными российскому миллиардеру. Девушка без устали восхищалась умом и талантом Дурова и обещала родить ему много детей. Похоже, Маргарита оказалась болезненно одержима Павлом Дуровым, и эта одержимость не имеет ничего общего с реальностью...

Алена Шишкова

О романе модели и экс-подруги Тимати Алены Шишковой с основателем «ВКонтакте» шептались несколько лет, а любопытные пользователи соцсетей даже отслеживали Алену и Павла по схожим геотегам в Инстаграме. Так, в 2018 году оказалось, что пара в одно и то же время отправилась в Париж. В ответ на прямой вопрос одного из подписчиков «Встречаетесь ли вы с Павлом Дуровым?» Шишкова выложила их совместный снимок на фоне Эйфелевой башни. «Все сложно», - такой подписью сопроводила модель фотографию.

Алена Шишкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дуров продолжал появляться на снимках и сторис Шишковой. В частности, его видели на юбилее девушки, который она праздновала в Дубае (как известно, Павел после отъезда из России обосновался в ОАЭ, где расположена штаб-квартира Телеграм). Кстати, еще одним поводом посудачить о предполагаемом романе стал набор стикеров с изображением Алены, которые Павел сделал в Телеграме.

Мария Троцко

Примечательно, что на снимке с юбилея Шишковой была и бьюти-блогер Мария Троцко, роман с которой также приписывали Дурову. По слухам, они начали встречаться еще в середине 2017 года, и многие уверены, что пара не распалась и по сей день. Троцко много раз намекала подписчикам на своего избранника, выкладывая в Инстаграм различные подарки с подписью «от П.», хотя впоследствии девушка удалила все эти снимки.

Мария Троцко. Фото: Личная страница Вконтакте

До предполагаемого романа с Дуровым Маша регулярно рассказывала о деталях своих отношений с молодым человеком Степаном Малохатько. Пара была вместе более пяти лет и даже входила в рейтинг самых красивых пар Северной столицы. Но «семейная лодка» дала трещину, - возможно, из-за романа Марии с Павлом.