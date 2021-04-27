Когда в мегаполисе станет легче дышать

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Росприроднадзора Александр Власов. Фото: Александр ЧЕКШИН

- 1 марта в России начали действовать новые гигиенические нормативы и требования к обеспечению безвредности среды обитания человека, которые были введены Постановлением главного санитарного врача Анны Поповой в январе 2021 года. Эти новые нормативы и требования могут повлиять на качество воздуха, которым мы дышим?

- Вопрос имеет однозначный ответ – да, могут повлиять. Должны повлиять. В России с 1 марта этого года начали действовать новые гигиенические нормативы, в том числе предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, в воде, в почве.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ужесточены требования и снижены допустимые значения для нескольких загрязняющих веществ: сероуглерода, бензола, бериллия и его соединений, 1,3 бутадиена, акрилонитрила, тетрахлорметана. Этих канцерогенных веществ в атмосферном воздухе должно стать меньше: бензола — в 1,7 раза, акрилонитрила — в 6 раз, тетрахлорметана — в 17,5 раз, 1,3-бутадиена — в 50 раз. Бериллия и его соединений вовсе не должно быть в атмосферном воздухе.

И это напрямую касается Росприроднадзора, как контролирующего органа в природоохранной сфере, и федерального проекта «Чистый воздух», в частности, одна из главных целей которого как раз и состоит в снижении совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах[1]участниках проекта, в уменьшении количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Немного цифр. В федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 12 городов и 44 крупных и очень крупных промышленных предприятий и объединений. Для каждого города и предприятия разработан свой список приоритетных загрязняющих веществ, которые наносят наибольший вред атмосферному воздуху и за которыми пристально наблюдают специалисты.

Например, в Омске таких приоритетных загрязняющих веществ – 10, в Красноярске – 15, а в Челябинске – 36. Для сравнения, в Москве постоянно контролируемых в воздухе загрязняющих веществ – 15. После согласования с органами государственной власти регионов, после подписания необходимых документов, промышленные предприятия, участвующие в федеральном проекте, будут вынуждены придерживаться установленных квот по выбросам приоритетных загрязняющих веществ. А квоты устанавливаются с учетом санитарных правил и норм, которые вступили в действие в марте 2021 г.

- Вы планируете какие-то коррективы внести в этой связи?

- Думаю, квоты будут ужесточены. Более того, Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 21 апреля, предложил распространить систему квотирования загрязняющих веществ на все города страны, где остро стоит проблема качества воздуха. И предусмотреть строгую ответственность за соблюдение экологических норм. Федеральный проект «Чистый воздух», можно сказать, живой организм.

Коррективы вносятся достаточно часто. Я напомню, сегодня в проекте участвуют 12 крупных промышленных центров - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. А после 2024 года проект будет распространен на 48 городов и до 2030 года.

Сегодня в этих городах уже намечено больше 200 мероприятий, имеющих отношение к чистому воздуху. Они направлены на комплексную модернизацию промышленности, ЖКХ, общественного транспорта, инфраструктуры. Общая сумма внебюджетных инвестиций на эти цели составляет 494,8 млрд рублей. С учетом бюджетных вложений, затраты на федеральный проект «Чистый воздух» до 2024 года составят больше 500 млрд. И треть мероприятий за счет внебюджетных источников выполнены, уже вложено в модернизацию, в приобретение нового оборудования более 288 млрд руб.

- Предприятия добровольно инвестируют миллиарды рублей вэкологию?

- И добровольно и принудительно. Государство инициирует четырехсторонние соглашения, которые подписывают бизнес, Минприроды России, Росприроднадзор и руководители исполнительной власти регионов.

Из 44 предприятий соглашения подписали 33, остальные также не отказываются. В соглашениях прописаны мероприятия и суммы, которые должны быть вложены в проекты до конца 2024 года. Исполнение договоренностей контролируют и федеральные и региональные власти.

- Что ещё нужно пересмотреть в нормах ПДК?

- Нормы ПДК требуют дальнейшего совершенствования и ужесточения. В частности, это касается действующих гигиенических нормативов качества воздуха по дурнопахнущим веществам.

Например, установленная в настоящее время для метилмеркаптана ПДК в 1,5–3 раза превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества. С 1999 г. по 2017 г. ПДК по метилмеркаптану повышена в 660 раз, а за последние 10 лет — в 60 раз. С ростом значения ПДК увеличивается и объём разрешённых выбросов. Даже если нормы соблюдаются, человек слышит неприятный запах.

Сложившаяся ситуация, конечно, вызывает раздражение людей, при этом Росприроднадзор, как контролирующий орган, в этой конкретной ситуации бессилен до тех пор, пока не будут изменены гигиенические нормативы. Если наделить Росприроднадзор правом вносить изменения в СанПины, думаю, многое может измениться в лучшую сторону. Росприроднадзор это уже доказал.

Самая известная история последнего времени – федеральный бюджет получил 146,2 млрд рублей в качестве штрафа за ущерб окружающей среде от «Норникеля».

Росприроднадзор во главе со Светланой Геннадьевной Радионовой в этой ситуации сыграл ключевую роль - сотрудники центров лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) своевременно отобрали пробы воды и грунта, а юристы главы ведомства отлично отработала в суде. Наверное, никто не верил, что «Норникель» заплатит такой огромный штраф, но это произошло.

При этом Росприроднадзор сегодня не может получить дополнительного финансирования на модернизацию своих лабораторий, которые осуществляют экспертно-аналитическую поддержку контрольно-надзорных мероприятий. Это можно оценить, как несправедливость.

Росприроднадзор в 2019 - 2021 гг. провел определенную модернизацию лабораторной базы своих подведомственных учреждений в рамках федерального проекта «Чистый воздух», в том числе закуплены 12 передвижных эколабораторий для оперативного реагирования на превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Была, кстати, дооснащена норильская лаборатория. Но системное обновление материальной-технической базы ЦЛАТИ не проводилось последние лет десять.

И Росприроднадзор и сотрудники системы ЦЛАТИ обоснованно рассчитывают на поддержку Правительства в вопросе системного переоснащения. Ведь ЦЛАТИ — один из бесценных источников для создаваемой Единой системы мониторинга окружающей среды страны. И Президент России об этом говорил, когда предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Цитирую:

«Целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды".