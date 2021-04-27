Известный экономист рассказал о возможности возвращения активов олигархов в народную собственность

Михаил Делягин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компании химического олигарха Дмитрия Мазепина (владелец «Уралкалия» и «Уралхима») могут перейти под контроль Сбера из-за невыполнения условий предоставления заемных средств. Такой прогноз дает известный экономист Михаил Делягин.

Сейчас в залоге у группы Сбербанка под выданные кредиты находится почти 60% «Уралкалия». А финансовое положение «Уралкалия» и «Уралхима» довольно напряженное, замечает Михаил Делягин и приводит статистику. Так, на конец 2019 года долг по заемным средствам «Уралкалия» составлял 328 миллиардов рублей, «Уралхима» - 246 миллиардов рублей. В июне 2020 года соотношение чистого долга «Уралкалия» к EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) оценивалось в 3,64 раза, что превысило ограничение по условиям предоставления заемных средств, составлявшее 3,5 раза. Убыток «Уралхима» за 2019, по некоторым оценкам, составил 69 миллиардов рублей, а дивиденды он не платил в 2015 года.

Для таких низких финансовых показателей есть объективные причины, отмечает Михаил Делягин. Средняя экспортная цена хлористого калия в 2020 году снизилась почти на 30%. Это привело к снижению чистой выручки «Уралкалия» на 9%, а EBITDA – на 23%.

- При этом ситуация была не радужной и в предшествующие годы, из-за чего с 2013 по 2019 вложения «Уралхима» в основные средства составили около 21 миллиардов рублей, а баланс заемных средств вырос вдесятеро сильнее – на 216 миллиардов. То есть займы брались не на инвестиции, а на текущие операции. Ну, вероятно, и в офшоры по олигархическому обычаю выводилось что-то немаленькое, - отмечает Михаил Делягин.

По словам экономиста, высокая закредитованность компаний создает большие угрозы. К тому же она говорит об отсутствии реальной стратегии развития.

- Похоже, вся стратегия, на которую способны олигархи прошлой эпохи, — это гасить предыдущие кредиты за счет новых с выстраиванием таким образом все менее устойчивой финансовой пирамиды. Мысль же о необходимости обновления (не говоря уже о модернизации) основных средств производства и системных вложений в экологию, если и посещает руководство компаний, то, во всяком случае, не оставляет значимых следов в их практической деятельности, - делает вывод Михаил Делягин.

По словам экономиста, на этом фоне невыполнение условий предоставления заемных средств может стать фатальным.

- «Еврохим» буквально наступает олигарху Мазипину на пятки, причем его стратегия выглядит не просто более амбициозной, но и намного боле осмысленной, - замечает Делягин и делает еще один вывод, - пока все идет к тому, что Сбер может с удовольствием украсить свою корону одной из крупнейших мировых химических групп.

Как поясняет Делягин, речь идет «о поджимании» даже самых полезных олигархов, «подталкивании их к возвращению активов «в родную гавань» пока государственной, а там, глядищшь, и общенародной собственности».

По словам Делягина, во всей этой истории немалую роль играют и политические риски.

- «Уралхим» и «Уралкалий» сегодня производят впечатление компаний-матрешек, концы которых скрываются в иностранных юрисдикциях. Это открывает огромное пространство для самых разнообразных санкционных интервенций хотя бы даже для того, чтобы лишить отечественное химпроизводство зарубежных контрактов и таким образом расчистить рынок, - замечает экономист.

Это при том, что химическая отрасль, по мнению Делягина, могла бы стать одним из двигателей роста национальной экономики.

- Вместо этого она, похоже, погрязла в мутных схемах и сложносочиненных цепочках владения, похожих на «Автоваз» достославных времен, которые сами по себе, в силу своего институционального характера блокируют возможности успешного прорывного развития, - считает Делягин.