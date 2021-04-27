Президент Франции накажет 20 генералов, за просьбу остановить исламистов

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 высокопоставленных военных и еще несколько десятков офицеров опубликовали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. В нем они предупреждают об опасности, которой подвергают страну все новые мигранты, многие из которых исповедуют радикальные формы ислама.

- Франции грозит смертельная опасность, - уверяют военные.

В своем обращении они предупреждают Макрона о радикальном исламизме, который прочно обосновался в Пятой республике. Впрочем, глава государства не может о таком не знать, вопрос в другом — что он будет с этим делать.

И действиями Макрона люди в погонах явно недовольны. Пока в стране растут анклавы, где у полиции фактически нет никакой власти, а мигранты насаждают свои порядки, силовики становятся «козлами отпущения» и сами становятся объектом нападения. В эти выходные сотрудница полиции была зарезана прямо на улице бородатым мужчиной, непохожим на коренного парижанина.

- Мы не можем ждать, нужно действовать, иначе грянет гражданская война, - говорится в письме. - И тогда количество жертв будет исчисляться тысячами. Ответственность за их жизни лежит на вас, мсье президент.

Генералы рисуют самую безрадостную перспективу — распад страны.

Но в правительстве Макрона такой устрашающей картиной явно не прониклись. Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, подобные заявления от офицеров, пусть и вышедших в отставку, неприемлемы. Больше того, они напрямую нарушили закон Пятой республики, по которому военные должны придерживаться политического нейтралитета. Теперь инициаторам обращения грозит ответственность.

Пожалуй, самым статусным подписантом оказался разменявший девятый десяток Кристиан Пикельман. Он командовал Иностранным легионом, но был лишен звания после того, как несколько лет назад его арестовали на митинге против исламистов.