"Полину с ее суставом жаль, но петь под фанеру?": неожиданная правда о ЧП на концерте Гагариной

Полина Гагарина на сцене. Фото: Влад КОМЯКОВ

На сольном концерте Полины Гагариной в Челябинске разыгралась настоящая драма. Исполняя композицию "Обезоружена", Полина резко взмахивала руками. В какой-то момент певица неожиданно согнулась. Как потом выяснилось, от страшной боли. При этом песня продолжилась: над ареной неслись слова "Ты очень нужен мне… Обезоружена…".

Поклонники Полины Гагариной вторые сутки обсуждают инцидент, который произошел с певицей во время концерта. Вокалистка выступала на челябинской арене "Трактор". Народу собралось - несколько тысяч человек. Публика делала фотографии и видео выступления кумира.

На распространившемся по соцсетям видео Гагарина поет в микрофон. Потом неожиданно сгибается и стоит несколько секунд в таком положении. При этом музыка и голос певицы все еще звучат в концертном зале.

Выяснилось, что артистке стало плохо. На сцену выбежал человек, который увел ее за кулисы.

Зрители стали делиться в соцсетях о внезапно открывшейся правде. Меломаны заподозрили травмированную Полину в обмане. А ведь зрители всегда считали, что Гагарина не пользуется фонограммой.

"Она ушла а песня сама пелась. Фанера", "Полину с ее суставом жаль... Но петь под фанеру? Такой голос, такой талант... И тоже халтурит", "Лучшая фанерщица года. Микрофон упал, Поля согнулась, песня поется", "А чего могло произойти с фанерой? Поля ушла, а песня продолжалась", "Полина Фанеровна", - делятся поклонники.